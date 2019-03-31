Acıpayam'da art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.30'da merkez üssü Acıpayam olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 14.45'te merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.Sarsıntıların 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremin ardından bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçarı, Oğuz, Karahüyük ve Apa mahallerinde hasar tespit çalışması yapıldı. Bazı evlerde çatlaklar tespit edildi.

Karahüyük Mahallesi'nde İbrahim Sözil'e ait kullanılmayan 2 katlı kerpiç ev ile içerisinde hayvan bulunmayan bir ahır çöktü. Yıkılan evin etrafı, güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Depreme sandık başında yakalanan seçmenler ise kısa süreli korku yaşadı. Bir süre ara verilen oy verme işlemine ilçe seçim kurulundan gelen kararla tekrar devam edildi.

Uçarı Mahallesi'nde yaşayan Ali Bahçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarsıntı başladığında çok korktuklarını söyledi.

Ahmet Uy ise evin "beşik" gibi sallandığını ve hemen dışarıya çıktığını belirtti.

Ayşe Uy da depremi hissettiğinde çocuklarını dışarıya çıkarttığı ifade ederek, "Daha öncede de oldu alıştık artık. Aşağıdan büyük bir gürültü geldi. Çok korktuk." dedi.

Eşyalarını almaya geldikleri sırada depremi yaşadıklarını dile getiren Zeynep Uy ise evlerinin önceki depremde zarar gördüğünü hatırlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada Acıpayam havzasındaki depremlerin kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Sözbilir, bugün meydana gelen depremin bu ana faya bağlı fay kollarında oluştuğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu, ana faya bağlı bir fayda gelişen yeni bir deprem. Acıpayam grabeninde 5,5 büyüklüğündeki depremi oluşturan ana faya bağlı en az 5 antitetik ve sintetik fay bulunuyor. Bu nedenle faylar birbirini tetiklemekte ve deprem fırtınasının devamını sağlamaktadır. 5,5 büyüklüğündeki depremi oluşturan ana fay, güneyde Fethiye-Burdur fay zonuyla bağlantılıdır. Kuzeyde ise Cankurtaran fayına doğru devam etmektedir. Bu nedenle Acıpayam havzasında devam eden deprem fırtınası, kuzeye Denizli'ye doğru veya güneye Fethiye-Burdur fay zonuna doğru göç edebilir, benzer büyüklüklerde yeni depremlere yol açabilir."