Abd Ve Türkiye\'den Suriye\'de Ortak Görev Gücü



Washington, 7 Şubat 19 (.): TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD\'nin Suriye\'den çekilme sürecini koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında bir görev gücü kurulduğunu açıkladı.



Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD\'nin kurduğu ortak görev gücünün sadece ABD\'nin çekilme sürecine odaklanacağını ve karşılıklı teklifleri değerlendirerek sürecin sorunsuz ve koordineli bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacağını belirtti.



Bakan Çavuşoğlu, başta DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı olmak üzere ABD başkenti Washington\'daki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi.



Türkiye ile ABD\'nin Amerikan askerlerinin çekilmesi ve Türkiye\'nin Suriye\'de söz konusu olan güvenlik kaygılarına yönelik ortak çalışmalar yaptığını aktaran Çavuşoğlu, ABD\'nin Suriye\'den çekilme sürecini koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında ortak bir görev gücünün kurulduğunu bildirdi.



Münbiç yol haritasında da gecikmelerin olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, kötü hava şartlarına rağmen Münbiç yol haritasının uygulanmasında bir hızlanma olduğunu gördüklerini söyledi.



Bakan Çavuşoğlu, YPG/PKK\'nın halen Münbiç\'in içinde olduğunu ve örgütün Münbiç\'ten çekilmesi gerektiğini belirterek, ABD\'nin bilerek veya bilmeyerek Kürtlerle YPG\'lileri bir tuttuğuna dikkati çekti.



Suriye\'nin kuzeydoğusuna kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili soruları yanıtlayan Çavuşoğlu, güvenli bölgeden kasıt teröristlere bir tampon bölge oluşturmak ise Türkiye\'nin buna karşı çıkacağını söyledi.



Türkiye\'nin kaygılarına hitap eden bir güvenli bölgenin Türkiye tarafından da destekleneceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, güvenli bölge fikrinin Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a ait olduğunu ancak daha önce eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin buna yanaşmadığını kaydetti.



ORTAK GÖREV GÜCÜ



Çavuşoğlu bu toplantılarda, Türk-Amerikan ilişkilerinin yanı sıra ABD\'nin Suriye\'den çekilmesi ve Venezuela\'daki gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.



Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal\'ın başkanlığındaki Türk heyetinin dün ABD\'ye geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, "ABD\'nin Suriye\'den çekilme sürecini yakından takip etmek üzere bir görev gücü kuruldu. Bunu telefonda (ABD Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo\'ya bizzat teklif etmiştim o da bu teklifi olumlu buldu ve bu görev gücü sadece ABD\'nin çekilme sürecine odaklanacak ve sık sık bir araya gelerek karşılıklı teklifleri değerlendirecek, yeni bilgilerle gelecek ve bu sürecin sorunsuz bir şekilde, koordineli bir şekilde gerçekleşmesi için bu mekanizmayı da devreye sokmuş olduk. " dedi.



ABD\'YE VENEZUELA KONUSUNDA DESTEK VEREN ÜLKELER HARİTASINDA SKANDAL



ABD Dışişleri Bakanı Pompoe\'nun Venezuela konusunda ABD\'ye destek veren ülkeleri gösteren dünya haritasında Türkiye\'nin ikiye bölündüğüne ilişkin bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, öğle yemeğine Pompeo ile yan yana oturduklarını ve bu konu dahil birçok konuyu ele aldıklarını belirtti.



Çavuşoğlu, "Bahsettiğiniz o haritada sadece Türkiye ile ilgili değil başka ülkelerle ilgili de çok ciddi hatalar yapılmış. Dışişleri Bakanlığı bize yazılı bir şekilde geri dönerek o haritadaki diğer ülkelerle ilgili hataları bildirmişler. Tabii ki biz bu haritayı görünce tepki gösterdik arkadaşlarımız hemen devreye girdiler." diye konuştu.



Bakan Çavuşoğlu ayrıca haritadaki hatayı "teknik ama vahim bir hata" olarak niteledi.



"ABD\'NİN IRAK\'TAN ÇEKİLMESİ CİDDİ BİR HATAYDI"



Bugün Orta Doğu bölgesinde söz konusu olan durumun ABD\'nin Irak\'tan plansız bir şekilde çekilmesinden kaynaklandığın anlatan Çavuşoğlu "ABD\'nin Irak\'tan çekilmesi bize göre ciddi bir hataydı." dedi.



ABD Irak\'tan çekilirken ülkeyi Nuri el Maliki\'ye devredilmesi, Maliki\'nin ise ülkede birçok kesimi dışlaması ile ülkede kaos oluştuğunu ifade eden Çavuşoğlu, bu kaostan faydalanan birkaç bin DEAŞ militanının kısa sürede Irak\'ın topraklarının yüzde 40\'ını ele geçirdiğini belirtti.



Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"İşte şimdi ABD (Suriye\'den) çekilirken burada böyle bir vakumun, bir boşluğun oluşmaması gerekiyor ve bu boşluğun da teröristlerce veya rejim yanlılarının doldurmaması gerekiyor. Geçmişte Irak\'ta ve diğer yerlerde yapılan hataları tekrarlamadan planlı bir şekilde koordineli bir şekilde bu adımların atılması gerekiyor.



(AA/FEZ)

