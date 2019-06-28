Abd Senatosu Satterfield\'ın Ankara Büyükelçiliğini Onayladı

Washington, 28 Haziran 19 : Türk-Amerikan ilişkilerinde Washington'un Ankara'da maslahatgüzar seviyesinde temsili dönemi sona eriyor. Büyükelçi John Bass'ın Ekim 2017'de görev süresinin sona ermesinin ardından Washington yönetimi, Ankara için isim belirlememişti. Başkan Trump, 16 Şubat'ta David Satterfield ismini Türkiye Büyükelçiliği için önermişti. Satterfield'ın Ankara'ya atanmasını ABD Senatosu'nun onayladığı bugün büyükelçilik açıklamasıyla duyuruldu.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bugün paylaşılan Twitter mesajında, "Size harika bir haberimiz var! Dün gece ABD Senatosu, Büyükelçi David Satterfield’ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliği görevini onayladı. Yakın bir gelecekte kendisini karşılamak için sabırsızlanıyoruz. Bizi izlemeye devam edin!" denildi.

S-400 ALIMI KONUSUNDA SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Büyükelçi Satterfield, Ankara'ya gelişine ABD Senatosu tarafından onay verilmesi öncesindeki prosedür gereği 11-12 Nisan'da Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nda kendisine Türkiye hakkında yöneltilen soruları yanıtlamıştı.

Satterfield, Türk-Amerikan ilişkilerinde zorlu bir dönem yaşandığını belirterek özellikle Ankara'nın, Rusya'dan S-400 hava savunma füze sistemi alımına karşı görev yapacağı yönünde mesajlar vermişti. Bu konuda Satterfield'in "Büyükelçi olarak onaylanırsam Türkiye’ye doğru stratejik seçimi yapması için bastıracağım” ifadesi dikkat çekmişti.

Sattterfield, ayrıca ABD Senatosu'nda büyükelçi olarak Türkiye'de yargılanan ABD vatandaşları ve konsolosluk personeli konularını yakından takip etme sözü vermişti.

Satterfield, Washington'da Ortadoğu konusunda uzmanlığıyla tanınıyor ve 2017’den beri ABD’nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili olarak görev yapıyordu. Satterfield, daha önce de ABD Dışişleri Bakanı’nın Libya özel danışmanı, Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Bağdat Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı ve Lübnan Büyükelçiliği gibi görevlerde bulunmuştu. Satterfield, ABD’nin Suriye ve Suudi Arabistan büyükelçiliklerinde de çalışmıştı. Bu görevleri çerçevesinde ABD Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca üstün hizmet ödüllerine layık görüldüğü kaydedilen Satterfield, Arapça, Fransızca ve İtalyanca biliyor.

(VOA/FG)