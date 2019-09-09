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Abd Maliye Bakanı: ‘türkiye’ye Yaptırımı Değerlendiriyoruz’

Washington, 9 Eylül 19 : ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin Trump yönetiminin Türkiye’ye Rus S-400 füze savunma sistemi alımı sebebiyle yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini ancak bu konuda henüz alınan bir karar olmadığını belirtti.

Abd Maliye Bakanı: ‘türkiye’ye Yaptırımı Değerlendiriyoruz’

Washington, 9 Eylül 19 : ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin Trump yönetiminin Türkiye’ye Rus S-400 füze savunma sistemi alımı sebebiyle yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini ancak bu konuda henüz alınan bir karar olmadığını belirtti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:07
Abd Maliye Bakanı: ‘türkiye’ye Yaptırımı Değerlendiriyoruz’

Washington, 9 Eylül 19 : ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin Trump yönetiminin Türkiye’ye Rus S-400 füze savunma sistemi alımı sebebiyle yaptırım uygulamayı değerlendirdiğini ancak bu konuda henüz alınan bir karar olmadığını belirtti.

Beyaz Saray’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Maliye Bakanı Mnuchin’e Maliye Bakalığı’nın Türkiye’ye yaptırımları değerlendirip değerlendirmediği soruldu. Mnuchin “Bakıyoruz. Bu konuyla ilgili kararlar konusunda yorumda bulunmayacağım ama bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Ankara ve Washington arasındaki ilişkiler Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi sebebiyle bir süredir gergin. S-400’lerin NATO savunma sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ve F-35 savaş uçaklarının teknolojisine ilişkin S-400’lerin bilgi toplayacağı endişesini dile getiren ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Türkiye’yi üretici ortaklarından olduğu F-35 projesinden çıkarma kararı almıştı.

ABD Kongresi uzun süredir Rus S-400 füze savunma sisteminin teslim alınmaya başlamasıyla birlikte Türkiye’ye CAATSA adıyla bilinen ve Rus istihbaratı ya da savunma şirketleriyle kaydadeğer düzeyde işbirliği yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası kapsamında yaptırım uygulanması için de baskı uyguluyor.

Konuyla ilgili olarak hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti’den çok sayıda Kongre üyesi tasarı sunmuş durumda.

(VOA/FG)

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