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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye Gitti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Jeffrey ve heyetini Ankara'ya getiren uçak, 18.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye Gitti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Jeffrey ve heyetini Ankara'ya getiren uçak, 18.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

11 Şubat 2020 Salı 17:56
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Türkiye'ye Gitti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gitti. Jeffrey ve heyetini Ankara'ya getiren uçak, 18.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

James Jeffrey, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin NATO'daki müttefiği Türkiye'nin askerlerinin bugün İdlib'de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğunu, bu tehdidin Rusya ve Esad rejiminden geldiğini söyledi.

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İdlib'de şehit olan Türk askerleri için başsağlığı dileğinde bulunan Jeffrey, "Biz bugün Ankara'ya gelip, Türk hükümetiyle durumu gözden geçirmek ve (Türkiye'ye) mümkün olduğu kadar destek vermek istiyoruz." dedi.

James Jeffrey'e eşlik eden ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Michael Satterfield'ın kıdemli danışmanı Rich Outzen de büyükelçilik adına yaptığı açıklamada, "Şam rejiminin saldırılarını ABD olarak şiddetle kınıyoruz. Azami dayanışma içerisinde bulunmak istiyoruz. Bundan dolayı Türk müttefiklerimizle yakın irtibat halinde olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu. 

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Jeffrey'nin, Beşşar Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle İdlib'de gerçekleştirdiği askeri saldırıyı ve Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için iş birliği imkanlarını ele almak üzere Ankara'da üst düzey Türk yetkililerle görüşeceği belirtilmişti.

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Son Güncelleme: 11.02.2020 20:59
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