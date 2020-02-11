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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Esad Rejimi Ve Rusya'nın Saldırıları Durmalı, Türkiye'nin Yanındayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye ordusunun İdlib'de dün düzenlediği ve beş Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıda yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Pompeo, "Esad rejiminin ve Rusya'nın saldırıları durmalıdır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Esad Rejimi Ve Rusya'nın Saldırıları Durmalı, Türkiye'nin Yanındayız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye ordusunun İdlib'de dün düzenlediği ve beş Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıda yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Pompeo, "Esad rejiminin ve Rusya'nın saldırıları durmalıdır" dedi.

11 Şubat 2020 Salı 16:54
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Esad Rejimi Ve Rusya'nın Saldırıları Durmalı, Türkiye'nin Yanındayız

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI POMPEO: ESAD REJİMİNİN VE RUSYA'NIN SALDIRILARI DURMALI, TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye ordusunun İdlib'de dün düzenlediği ve beş Türk askerinin hayatını kaybettiği saldırıda yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Pompeo, "Esad rejiminin ve Rusya'nın saldırıları durmalıdır" dedi.

Mike Pompeo Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i "istikrarsızlaştırıcı saldırıya verilecek yanıtla ilgili olarak atılacak adımların koordinasyonu" için Ankara'ya gönderdiğini belirtti.

Pompeo, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN: REJİM BEDELİNİ AĞIR ÖDEYECEK, ATILACAK ADIMLARI YARIN AÇIKLAYACAĞIM

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de Suriye ordusu ile yaşanan çatışmalar konusunda, yarınki AKP Meclis Grup Toplantısı'nda açıklamalar yapacağını söyledi.

Erdoğan, "Dün rejim İdlib'de misliyle belalarını buldu. Ama yetmez. Devamı gelecek. Bize saldırdıkça bedelini ağır ödeyecekler" dedi.

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KREMLİN: İDLİB'DE RUSYA VE SURİYE GÜÇLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR SON BULMALI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Suriye'nin İdlib eyaletinde Rus güçlerine ve Suriye ordusuna yönelik saldırıların son bulması gerektiğini söyledi. Peskov, Rusya ile Türkiye arasında İdlib konusunda varılan Soçi Mutabakatı'nın uygulanması çağrısında bulundu.

Peskov'un son açıklaması öncesi, Suriye devlet medyası, ordu birliklerinin 2012 yılından bu yana ilk kez İdlib vilayetinin kuzeyindeki ana karayolunun kontrolünü büyük ölçüde muhaliflerden geri aldığını duyurdu.

Söz konusu M5 karayolu, kuzeybatıdaki İdlib eyaletinin merkezi Halep'i başkent Şam'a bağlıyor.

Rusya destekli Suriye ordusu bir süredir, hükümet karşıtı güçlerin kontrolündeki tek bölge olan İdlib'deki ilerleyişini sürdürüyordu ve gözlemciler hükümet güçlerinin, sekiz yıl sonra ilk kez M5 karayolunun tamamını denetlediğini bildirmişlerdi.

İdlib'de son bir hafta içinde Suriye ordusunun saldırılarında toplam 12 Türk askeri yaşamını yitirirken, bölgeyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Ankara'da bulunan Rusya heyeti de bugün anlaşma sağlanamadan geri dönmüştü.

Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önül, Rusya heyetine ise Suriye Özel Temsilcisi Aleksandır Lavrentyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlık ediyorlardı.

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Son Güncelleme: 11.02.2020 19:58
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