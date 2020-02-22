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ABD'den 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklaması yapıldı.

ABD'den 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' mesajı

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından İdlib şehitleri için başsağlığı dilenerek, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" açıklaması yapıldı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 07:42
ABD'den 'NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' mesajı
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ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, İdlib'de yaşanan son gelişmeler ve Türk askerlerinin şehit düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye hükümetine, askerlerinin ölümünden dolayı başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz" sözlerine yer verildi.

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Türk askerlerinin bölgede koordinasyon ve gerginliğin azaltılması için İdlib'de bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlara da yer verildi:

"Bu tür eylemlere karşı NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile cumartesi günü yaptığı telefon görüşmesinde İdlib'e yönelik endişelerini dile getirmiştir. Ayrıca, Trump bu görüşmede Rusya'ya Esed rejiminin zulümlerine desteği sonlandırması ve Suriye'deki iç savaşa siyasi bir çözüm bulunması için yaptığı çağrıyı yinelemiştir." 

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Anahtar Kelimeler:
Abd Tc DestekIdlib
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