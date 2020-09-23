banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1103
ALTIN
461.910
DOLAR
7.6863
STERLİN
9.8238
EURO
8.9709
Siz rahat olun sayın bakan!
Siz rahat olun sayın bakan!
Sosyal medya mı, sessiz çoğunluk mu?
Sosyal medya mı, sessiz çoğunluk...
Kurumların imajını yıkan personeller
Kurumların imajını yıkan personeller
Serdar mı Denktaş mı ?
Serdar mı Denktaş mı ?
banner376

Ab, Türkiye-yunanistan Görüşmelerinin Başlayacak Olmasından Memnun

Brüksel, 23 Eylül 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

23 Eylül 2020 Çarşamba 19:02
Ab, Türkiye-yunanistan Görüşmelerinin Başlayacak Olmasından Memnun
banner337
banner351

Brüksel, 23 Eylül 20 : Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan arasında görüşmelerin başlayacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile video konferans görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

banner341
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve göç konusunda "çok faydalı" görüş alışverişinde bulunduğunu belirten von der Leyen, "Yunanistan ile görüşmelerin başlayacak olmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, iki ülke arasındaki görüşmelerin Doğu Akdeniz'in istikrarı ve AB ile yapıcı ilişkiler için önemli olduğunu vurguladı.

(AA/AK/HÖ)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’de 1767 Kovid-19 Tanısı, 72 Can Kaybı
Türkiye’de 1767 Kovid-19 Tanısı, 72 Can Kaybı
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ab Komisyonu Başkanı Von Der Leyen İle Görüştü
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ab Komisyonu Başkanı Von Der Leyen İle Görüştü
Ailevi yüksek kolesterol, erken yaşta geçirilen kalp krizlerinin önemli bir nedeni
Ailevi yüksek kolesterol, erken yaşta geçirilen kalp krizlerinin önemli bir nedeni
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron İle Telefonda Görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron İle Telefonda Görüştü
Türkiye’de 65 can kaybı, 1692 yeni vaka
Türkiye’de 65 can kaybı, 1692 yeni vaka
Erdoğan, Kıbrıs Türkleri Dahil, Tüm Tarafların Katılımıyla Bögesel Bir Konferans Herkesin Yararına Olacak
Erdoğan, Kıbrıs Türkleri Dahil, Tüm Tarafların Katılımıyla Bögesel Bir Konferans Herkesin Yararına Olacak
Güçlü bağışıklık için “İyi beslen, stresten uzak dur ve egzersiz yap“ önerisi
Güçlü bağışıklık için “İyi beslen, stresten uzak dur ve egzersiz yap“ önerisi
Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Yunanistan Cumhurbaşkanına
Tc Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Yunanistan Cumhurbaşkanına "işgalci" Yanıtı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: “ABD, Sevilla Haritasının Hukuki Bir Öneme Sahip Olduğunu Düşünmemektedir“
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği: “ABD, Sevilla Haritasının Hukuki Bir Öneme Sahip Olduğunu Düşünmemektedir“
Erdoğan: Akdeniz ve Karadeniz’de sondaja kesintisiz devam ediyoruz
Erdoğan: Akdeniz ve Karadeniz’de sondaja kesintisiz devam ediyoruz

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim