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Ab Türkiye Delegasyonu Tepkiler Üzerine Arapça Mesajını Yayından Kaldırdı

Ankara, 9 Eylül 19 : Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle sosyal medya üzerinden yayımladığı Arapça mesajı yayından kaldırdığını duyurdu.

Ab Türkiye Delegasyonu Tepkiler Üzerine Arapça Mesajını Yayından Kaldırdı

Ankara, 9 Eylül 19 : Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle sosyal medya üzerinden yayımladığı Arapça mesajı yayından kaldırdığını duyurdu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:07
Ab Türkiye Delegasyonu Tepkiler Üzerine Arapça Mesajını Yayından Kaldırdı

Ankara, 9 Eylül 19 : Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle sosyal medya üzerinden yayımladığı Arapça mesajı yayından kaldırdığını duyurdu.

AB Türkiye Delegasyonu tarafından yapılan açıklamada, “Yeni eğitim yılının başlaması vesilesiyle Türk öğrencilere ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli öğrencilere ulaşmak amacıyla yayımladığımız sosyal medya mesajımızı, yanlış anlaşılmalara neden olduğu için yayından kaldırıyoruz” denildi.

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Delegasyon, sosyal medya üzerinden yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle Türkçe’nin yanı sıra Arapça da bir mesaj yayımlamıştı. Gelen tepkiler üzerine, delegasyon bir açıklama yaparak, son üç yıldır Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı hakkındaki bilgilendirme amaçlı sosyal medya mesajlarında Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Arapça da kullanıldığını belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından ise delegasyon, Arapça mesajı yayından kaldırdığını duyurdu. AB Türkiye Delegasyonu açıklamasında, “Yeni eğitim yılının başlaması vesilesiyle Türk öğrencilere ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli öğrencilere ulaşmak amacıyla yayımladığımız sosyal medya mesajımızı, yanlış anlaşılmalara neden olduğu için yayından kaldırıyoruz. Suriyeli öğrencilere yönelik projelerin yanı sıra Avrupa Birliği, eğitim alanında başta T.C. Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, diğer ilgili bakanlıklarla birlikte Türk öğrencilere yönelik olarak Jean Monnet Burs Programı, Erasmus+, mesleki eğitimin geliştirilmesi, hayat boyu öğrenme ve okula devam oranlarının arttırılması gibi birçok proje yürütmüş olup bu alandaki desteğini sürdürmektedir” ifadesini kullandı.

(SPUTNİK/FG)

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