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AB, 6 milyar euroluk desteğin sadece 2,7 milyarını gönderdi

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt ettiği toplam 6 milyar euroluk desteğin sadece 2,7 milyar euroluk kısmını aktardı.

AB, 6 milyar euroluk desteğin sadece 2,7 milyarını gönderdi

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek için taahhüt ettiği toplam 6 milyar euroluk desteğin sadece 2,7 milyar euroluk kısmını aktardı.

10 Aralık 2019 Salı 14:44
AB, 6 milyar euroluk desteğin sadece 2,7 milyarını gönderdi

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların desteklenmesine yönelik mali yardım programları hakkında açıklamada bulundu.
Açıklamada, sığınmacıları desteklemek için kurulan AB fonuna toplam 6 milyar euronun tahsis edildiğine dikkat çekilerek, fon kapsamında 4,3 milyar euroluk sözleşme imzalandığı ve projelere 2,7 milyar euroluk ödeme gerçekleştirildiği kaydedildi.
Fon kapsamında çeşitli projelere 2019 yılı sonuna kadar 3 milyar avroluk ödeme yapılmasının beklendiği belirtilen değerlendirmede bu rakamın 2020 sonunda 4 milyar euroyu bulacağı ifade edildi ve fonun tamamının Türkiye'deki sığınmacılara aktarılmasının ise en geç 2025 yılında gerçekleşeceğine işaret edildi.

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AB, 29 Kasım 2015'te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesi'nde, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için 3 milyar euroluk fon sağlamayı taahhüt ederken 18 Mart'taki zirvede ise 3 milyar euroluk ek fonun hayata geçirilmesi kararlaştırılmıştı.
Fonların, Türkiye'deki sığınmacıların sağlık, eğitim, altyapı, gıda ve diğer ihtiyaçları için geliştirilecek projelere harcanması karara bağlanmıştı.
Dünyada en fazla Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, AB'nin taahhütlerini yerine getirmesi çağrısını değişik uluslararası platformlarda dile getiriyor.
 

Son Güncelleme: 10.12.2019 20:45
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