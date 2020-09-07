AA ve TİKA İş Birliğiyle Düzenlenen “Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı“ Başladı

YABANCI GAZETECİLER İÇİN DÜZENLENEN VE FARKLI ÜLKELERDEN 30 KURSİYERİN KATILDIĞI EĞİTİM ÜÇ GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Anadolu Ajansı (AA) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı katılımcılara yönelik düzenlenen "Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı" başladı.

AA'nın nitelikli alan muhabiri yetiştirme vizyonu çerçevesinde ve TİKA'nın muhabir yetiştirme programı kapsamında AA Haber Akademisi bünyesinde düzenlenen eğitim programının açılış dersi, video konferans yöntemiyle AA Haber Akademisi Uzman Yardımcısı Büşra Türk’ün moderatörlüğünde gerçekleşti.

Azerbaycan, Cezayir, Gambiya, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mozambik ve Ukrayna'dan 30 kursiyerin katıldığı ve eğitim dilinin İngilizce olduğu program, 9 Eylül'e kadar devam edecek.

Eğitim sürecinde katılımcılara, enerji haberleri ve kaynakları, enerji diplomasisi, dünyada enerji politikaları ve enerji ekonomisi gibi çeşitli konularda dersler verilecek.

Açılış dersi AA ve TİKA hakkında yapılan bilgilendirmeyle başlarken, tanıtımın ardından AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir yaptığı konuşmada, dünya medyasının çifte standartlarının bölgesel medyanın gelişmesinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

TİKA Eğitim ve Proje Koordinatörü Mustafa Haşim Polat da enerjinin dünya için çok önemli bir enstrüman olduğunu vurguladı.

‘‘Online Enerji Muhabirliği Eğitim Programı" tanıtım ve selamlama konuşmalarının ardından AA'da editör yardımcısı olarak görev yapan Barış Sağlam’ın dersiyle devam etti.

Sağlam, katılımcılara haberciliğin temel özellikleri, enerji, enerji ve ekonomi ilişkisi ve temel enerji kaynakları olan petrol, doğal gaz, kömür, nükleer, elektrik ile yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilgiler vererek, enerji alanında haber yazımının inceliklerini anlattı.