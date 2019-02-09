Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422
Şoför yakalandı, mahkemeye çıkarıldı
ŞOFÖR YAKALANDI, MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Kurşunlama meselesi çözülüyor
KURŞUNLAMA MESELESİ ÇÖZÜLÜYOR
49 yaşında canına kıydı
49 YAŞINDA CANINA KIYDI
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu çıktı
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
banner282

70 Yaşında Yeşil Sahalarda

MARDİN 2. AMATÖR LİG EKİPLERİNDEN KIZILTEPE GENÇLERBİRLİĞİSPOR\'UN 70 YAŞINDAKİ YENİ TRANSFERİ ŞERİF KUNT, MARDİN YALIM GENÇLİKSPOR İLE OYNANAN MAÇTA 75 DAKİKA SAHADA KALDI 

70 Yaşında Yeşil Sahalarda

MARDİN 2. AMATÖR LİG EKİPLERİNDEN KIZILTEPE GENÇLERBİRLİĞİSPOR\'UN 70 YAŞINDAKİ YENİ TRANSFERİ ŞERİF KUNT, MARDİN YALIM GENÇLİKSPOR İLE OYNANAN MAÇTA 75 DAKİKA SAHADA KALDI 

09 Şubat 2019 Cumartesi 15:44
70 Yaşında Yeşil Sahalarda

MARDİN 2. AMATÖR LİG EKİPLERİNDEN KIZILTEPE GENÇLERBİRLİĞİSPOR\'UN 70 YAŞINDAKİ YENİ TRANSFERİ ŞERİF KUNT, MARDİN YALIM GENÇLİKSPOR İLE OYNANAN MAÇTA 75 DAKİKA SAHADA KALDI 

KUNT: "SPORUN, FUTBOLUN YAŞI YOKTUR. YETER Kİ O RUHU BEDENDE YAŞATALIM"

Mardin, 9 Şubat 19 (.): Mardin\'de 2. Amatör Lig ekiplerinden Kızıltepe Gençlerbirliğispor\'un yeni transferi 70 yaşındaki Şerif Kunt, takımıyla ilk maçına çıktı.

Osmaniye\'de 2. Amatör Lig ekiplerinden Karaçay Gençlikspor\'dan geçtiğimiz günlerde transfer edilen Şerif Kunt, takım kaptanı olarak 75 dakika sahada kaldı.

Şerif Kunt, Kızıltepe İlçe Stadı\'nda oynanan Kızıltepe Gençlerbirliğispor-Mardin Yalım Gençlikspor maçında, ilk 11\'de 9 numaralı formayla sahadaki yerini aldı.

Forvet mevkisinde görev yapan Şerif Kunt\'un gol atma sevinci yaşayamadığı maçı Kızıltepe Gençlerbirliğispor 4-2\'lik skorla kazandı. 

BAŞKAN KILINÇ: "GENÇLERİMİZE TAŞ ÇIKARTTI"

Kızıltepe Gençlerbirliğispor Kulübü Başkanı Şükrü Kılınç, Şerif Kunt\'un takımlarını seçtiği için mutlu olduklarını, buradaki sporculara örnek teşkil etmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Kılınç, şöyle konuştu:

"Kunt\'un bölgede futbol oynama istediğini duyunca bazı arkadaşlar vasıtasıyla diyaloğa girdik. Büyük bir emek harcayarak transfer ettik. Şerif ağabey bizi kırmadı. Kulübümüzü seçtiği için ona teşekkür ediyoruz. Sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık, inşallah kazasız belasız bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz. En genç sporcumuz 14, kendisi 70 yaşında, bizim içi gurur verici. İdmanlarda gençlerimize taş çıkarttı. Ben performansından çok memnunum." 

ŞERİF KUNT: "55 YILIMI AMATÖR FUTBOLA VERDİM"

Şerif Kunt ise yeni takımında ilk maçına çıktığını, çok güzel duygular yaşadığını belirterek, Kızıltepe\'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Futbolun yanında Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu arasında bir gönül köprüsü kurmayı da amaçladığını aktaran Kunt, şöyle konuştu:

"55 yılımı amatör futbola verdim. Geçen sene Osmaniye Karaçay Gençlikspor\'da oynadım. Gençlere örnek olmak için gelen teklifi kıramadım. Bugün sahadayım, mutluyum. Genç nesillere bir şeyler aktarabilirsek ne mutlu bizlere. Gençlere tavsiyem, futbolu ve sporu sevin. Sporun, futbolun yaşı yoktur. Yeter ki o ruhu bedende yaşatalım."

Spora ve sporcuya desteği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a teşekkür eden Kunt, kendisiyle tanışmayı çok arzu ettiğini aktardı.

TAKIM ARKADAŞLARI MEMNUN 



Takımın genç oyuncularından Bünyamin Hınır (16) da Şerif Kunt ile maça çıktıkları için çok heyecanlandıklarını söyledi.

Abdullah Özkan ise kaptanları Şerif Kunt\'tan çok memnun olduklarını belirterek, "Ondan çok şey öğreneceğiz, büyük bir tecrübesi var. Şampiyon olup bir üst lige yükselmek istiyoruz. Maçta kaptanlık, dışarıda da bize ağabeylik yapıyor." diye konuştu.

Mardin Amatör Futbolcular Derneği Başkanı Ziya Özkan da Kunt\'un muhteşem bir performans gösterdiğini vurgulayarak, "Testlere tabi tutulmasını ve incelenmesini istiyoruz. Kesinlikle 70 yaşında olduğunu hissetmiyoruz. Maç boyunca koşuyor. Büyük bir efor sarf ediyor. Gençlere büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA/HÖ)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’da çöken binada can kaybı 18’e yükseldi
İstanbul’da çöken binada can kaybı 18’e yükseldi
Kıbrıs ve Türkiye’deki Çadlı öğrenciler Karabük'te buluştu
Kıbrıs ve Türkiye’deki Çadlı öğrenciler Karabük'te buluştu
"Dünya'da çatışmaların yüzde 60'ı Müslüman ülkelerde"
"Dünya'da çatışmaların yüzde 60'ı Müslüman ülkelerde"
Müstehcen sitelere erişim yasağı kaldırıldı mı?
Müstehcen sitelere erişim yasağı kaldırıldı mı?
Kıbrıs gazisi trafik kazasında ölümden döndü
Kıbrıs gazisi trafik kazasında ölümden döndü
Erdoğan: “Kıbrıs barış harekatı sırasında ülkemize uygulanan ambargolar, baskılar, tehditler ve şantajlar milletimizin hafızasında derin izler bırakmıştır”
Erdoğan: “Kıbrıs barış harekatı sırasında ülkemize uygulanan ambargolar, baskılar, tehditler ve şantajlar milletimizin hafızasında derin izler bırakmıştır”
İstanbul- Kartal'daki Bina Çökmesi
İstanbul- Kartal'daki Bina Çökmesi
"margarin Tüketimi Depresyonu Tetikliyor"
“sigara İçenlerin Çocuğunun, Bağımlı Olma Riski Yüzde 50 Fazla
“sigara İçenlerin Çocuğunun, Bağımlı Olma Riski Yüzde 50 Fazla"
Turkısh Cargo'nun İlk Kargosu Türk Bayrağı Oldu
Turkısh Cargo'nun İlk Kargosu Türk Bayrağı Oldu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim