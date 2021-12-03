banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akaryakıt geldi!
Akaryakıt geldi!
Burslar bugün ödeniyor
Burslar bugün ödeniyor
TC Dışişleri'nden Rum Yönetimi'ne tepki
Rum Yönetimi'ne tepki!
Böylesini ne gördük ne yaşadık!
Böylesini ne gördük ne yaşadık!
banner405
Flaş Haber
Akaryakıt geldi!
Kapat

7 ilde DHKP/C operasyonu: 25 gözaltı

Terör örgütü DHKP/C soruşturması kapsamında tespit edilen 43 şüphelinin yakalanması için 7 ilde İstanbul merkezli operasyon başlatıldı. 25 şüpheli yakalanırken, firari 18 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

03 Aralık 2021 Cuma 09:41
7 ilde DHKP/C operasyonu: 25 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 15 Ekim'de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile 126 şüpheliye yönelik operasyonda yakalanan bazı kişilerin ifadeleri doğrultusunda yeni çalışmalar yapıldı.

Gözaltına alınanlardan bazılarının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdikleri ifadeler üzerinden yürütülen çalışmalarda, örgüt içinde faaliyet gösteren 43 şüpheli tespit edildi.

banner341
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivas, Samsun ve İzmir'de 21 şüpheliyi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de İstanbul, Ankara, Yozgat ve Denizli'de belirlenen adreslerde 22 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel dokümana el konuldu.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen firari 18 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TÜİK, Kasım ayı enflasyon verisini açıkladı
TÜİK, Kasım ayı enflasyon verisini açıkladı
Erdoğan: "Daha çok büyüyeceğiz"
Erdoğan: "Daha çok büyüyeceğiz"
TC Dışişleri'nden Rum Yönetimi'ne tepki
TC Dışişleri'nden Rum Yönetimi'ne tepki
Çeyrek altın 1,235 TL’den satılıyor
Çeyrek altın 1,235 TL’den satılıyor
TC Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolar oldu
TC Merkez Bankası rezervleri 126,1 milyar dolar oldu
Türkiye-interpol ilişkilerinde yeni dönem başladı
Türkiye-interpol ilişkilerinde yeni dönem başladı
TC Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı
TC Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati atandı
Türkiye'de 22 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 22 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi
İstanbul'da fırtına etkili olmaya devam ediyor
İstanbul'da fırtına etkili olmaya devam ediyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim