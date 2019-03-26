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65 milyon yıllık olduğu düşünülen salyangoz fosili bulundu

65 milyon yıllık olduğu düşünülen salyangoz fosili bulundu

26 Mart 2019 Salı 14:35
65 milyon yıllık olduğu düşünülen salyangoz fosili bulundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin duvarında dev salyangoz fosili bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, Çelik Köyü'nde yaşayan Mehmet Çetiner'e ait evin duvarında, 49 santimetre uzunluğunda, 36 santimetre genişliğinde salyangoz fosili tespit etti.
Yaklaşık 12 yıldır duvar taşı olarak kullanıldığı belirlenen iki parça halindeki dev fosil, bulunduğu yerden sökülerek müzeye taşındı. Ekipler, Çetiner'in duvarını da yeniden ördü.
Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fosilin 65 milyon yıllık olduğunu düşündüklerini belirterek, "Salyangozun günümüzdekilerden çok daha büyük olması da şaşırtıcı" dedi.


 

Anahtar Kelimeler:
Salyangoz Fosili
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