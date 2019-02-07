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5 yaşındaki çocuk çöken binanın enkazından 19 saat sonra sağ çıkarıldı

5 yaşındaki çocuk çöken binanın enkazından 19 saat sonra sağ çıkarıldı

07 Şubat 2019 Perşembe 12:39
5 yaşındaki çocuk çöken binanın enkazından 19 saat sonra sağ çıkarıldı

İstanbul'un Kartal ilçesinde 6 Şubat Çarşamba günü çöken 8 katlı binanın enkazından 19 saat sonra Havva Tekgöz adlı 5 yaşındaki bir kız çocuğu sağ olarak çıkarıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, olayda 3 kişinin öldüğünü 13 kişinin ise enkazdan sağ çıkarıldığını duyurdu. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre zemin artı 7 katta bulunan 14 dairede 43 kişinin ikamet ettiği açıklandı.

Basına bilgi veren Vali Yerlikaya şöyle konuştu:

"3 ölen vatandaşımızın kimlikleri belli oldu. Komşu 7 bina boşaltıldı. Bunlardan birinin durumu farklı. Hemen enkazın yanındaki 10 katlı Yunus apartmanı. Bunun durumu risk arz ediyor. Çevre ve Şehircilik bakanlığımızın mühendisleri lazer ile bu binanın durumunu an be an kontrol altında tutuyorlar. Çünkü arama kurtarma ekibindeki arkadaşlarımızın güvenliği, etraftaki insanların güvenliği için bunu yapıyoruz. Üç kere bu durumu netleştirmek için de arama kurtarma çalışmalarına ara verdik. Ancak risk tahlili yapar yapmaz çalışmaya devam edildi. AFAD Başkanlığımızın koordinesinde bütün takımlar büyük bir uyum ve azim içerisinde gayret gösteriyor. Cumhurbaşkanımız devamla bize desteklerini ve takiplerini her fırsatta eksik etmiyor. Herkesin duası burada. Sizler aracılığıyla başta İstanbul olmak üzere tüm ülkemize güzel haberler vermek için arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz."

5 katlık ruhsatla 8 kat inşa edilmiş
Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi'nde bulunan binanın 1992 yılında 5 katlık ruhsatla inşa edildiği ve daha sonra 3 kat ilave yapıldığı tespit edildi. Vali Yerlikaya ek katların iskan izninin bulunmadığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının gece boyu devam ettiği bölgede, çevre binalar da güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Doğal gaz ve elektrik kesintisi yapıldı.

Ekiplerin çalışmaları sırasında, çatının bir bölümünde yeniden çökme yaşandı. Binanın enkazının altında çok sayıda aracın kaldığı da görüldü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Çöken bina ile ilgili yayın yasağı getirilirken Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, çökmeye ilişkin soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da olay yerine gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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Enkazdan Sağ çıkan
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