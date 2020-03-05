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5 ülkede ortak operasyon: 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildi

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı..

5 ülkede ortak operasyon: 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildi

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk ve Hollanda narkotik polisinin 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı..

05 Mart 2020 Perşembe 08:28
5 ülkede ortak operasyon: 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildi
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TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi veren Soylu, yeni gelişme olarak Türk ve Hollanda narkotik polisinin, 5 ülkede düzenlediği ortak operasyonlarda 2 ton 384 kilo eroin ele geçirildiğini söyledi.

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İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadeleyle ilgili uluslararası alanda yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin doğusunda yer alan bazı ülkelerden Avrupa'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir organizasyon tespit edildi.

Bunun üzerine TC Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, iş birliği çerçevesinde Hollanda makamlarıyla irtibata geçerek müşterek soruşturma yürüttü.

Soruşturma doğrultusunda Türk narkotik polisi ile Hollandalı meslektaşları, eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar sonucu, Kazakistan'da 1105, Almanya'da 703, Polonya'da 350, Hollanda'da 171 ve Türkiye'de 55 olmak üzere toplam 2 ton 384 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

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Son Güncelleme: 05.03.2020 09:56
Anahtar Kelimeler:
5 ülke Uyuşturucu OperasyonSüleyman SoyluEroin Operasyon
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