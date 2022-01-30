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33 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Soğuk hava yurtta etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji 33 ili sarı kod ile uyardı. Vatandaşların çığ, buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olmaları istendi.

30 Ocak 2022 Pazar 10:24
33 il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Yurtta kar yağışlı hava etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği bölgelerde, rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Bursa, Bilecik, Ordu, Giresun, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Sıcaklık mevsim normallerinde

Sıcaklıkların İç Anadolu Bölgesi'nde 2 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

33 ile sarı kodlu uyarı

Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Malatya, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Şırnak, Bartın, Ardahan, Karabük, Düzce'ye sarı kodlu uyarı yapıldı. 

Bu şehirlerde yaşayanların çığ, buzlanma ve don riskine karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

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