32 Türk vatandaşı ve aileleri Çin'den tahliye edilecek

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs salgını hızla yayılıyor.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen, TRT Haber'e telefonla bağlanarak merak edilenleri yanıtladı.

"32 vatandaşımız ve ailesi Türkiye'ye dönecek"

Kendilerine kayıtlı 6 bin Türk vatandaşının Çin'de yaşadığını, Vuhan kentinde ise yaklaşık 100 vatandaşın olduğunu belirten Önen, şunları söyledi:

"Çin tatili dolayısıyla daha önceden çok vatandaşımızın Çin dışına çıktığını öğrendik. 32 vatandaşımız ve ailesi Türkiye'ye dönecek. Çok sevindirici esasında, daha fazla rakam olabilirdi.

İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızı alacağız. Biz vatandaşlarımızın hem güvenliğini düşünerek hem de bize yansıyan şu ana kadar sevindirici bir haber olarak söyleyeyim, herhangi bir vatandaşımıza virüs bulaşmadığını biliyoruz.

Sağlık Bakanlığından zaten uzman bir ekip olacak uçakta. Hem onlar uçağa alınırken hem Türkiye'ye geldikleri zaman belli karantina koşulları elbette uygulanacak."