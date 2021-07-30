21 ilde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

21 İLDE ÇIKAN 63 YANGININ 43'Ü KONTROL ALTINA ALINDI

28 ve 29 Temmuz'da 21 ilde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınırken devam eden 20 yangına müdahale sürüyor.

ALANYA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi.

Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, ilk belirlemelere göre, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE ORMAN YANGINI BAŞLADI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.