banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kehanetim olsun
Kehanetim olsun
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
Pilli, Üstel ve sıfır çarpanı
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!
112'si yerel 139 pozitif vaka
112'si yerel 139 pozitif vaka
banner376
Flaş Haber
Girne'yi üzen ölüm
Kapat

21 ilde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alındı

Türkiye'de 21 ilde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınırken günün ilk saatleriyle birlikte Marmaris'teki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı.

30 Temmuz 2021 Cuma 09:26
21 ilde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

21 İLDE ÇIKAN 63 YANGININ 43'Ü KONTROL ALTINA ALINDI

28 ve 29 Temmuz'da 21 ilde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınırken devam eden 20 yangına müdahale sürüyor.

ALANYA'DA ÇIKAN ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Konaklı bölgesi Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangına, 2 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz ve personelle müdahale edildi.

banner341
Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınan yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, ilk belirlemelere göre, 4 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE ORMAN YANGINI BAŞLADI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Küçüklü ve İnceiz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın geniş bir alana yayıldı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için karadan müdahale ediyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yangınlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den BM Barış Gücü Misyonu’nun Kıbrıs'taki görev süresinin uzatılmasına tepki
Türkiye'den BM Barış Gücü Misyonu’nun Kıbrıs'taki görev süresinin uzatılmasına tepki
Marmaris'te çıkan orman yangınına 6 helikopter, 14 arazöz ve 135 işçiyle müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangınına 6 helikopter, 14 arazöz ve 135 işçiyle müdahale ediliyor
Türkiye Merkez Bankası: “2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükselttik“
Türkiye Merkez Bankası: “2021 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 12,2'den yüzde 14,1'e yükselttik“
Dönmez: “Yıl sonunda Karadeniz’de keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz”
Dönmez: “Yıl sonunda Karadeniz’de keşif amaçlı bir sondaj daha yapabiliriz”
Manavgat’ta 3 kişi hayatını kaybetti, 58 kişinin tedavileri devam ediyor
Manavgat’ta 3 kişi hayatını kaybetti, 58 kişinin tedavileri devam ediyor
Antalya’daki yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Antalya’daki yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de vaka sayısı 22 bini aştı; 76 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de vaka sayısı 22 bini aştı; 76 kişi hayatını kaybetti
Antalya Manavgat'ta büyük yangın
Antalya Manavgat'ta büyük yangın
Türkiye Dışişleri Bakanlığı AB'yi kınadı
Türkiye Dışişleri Bakanlığı AB'yi kınadı
Bahçeli: “Kıbrıs'ta iki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir”
Bahçeli: “Kıbrıs'ta iki ayrı devlet varlığı artık herkesçe kabul edilmelidir”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim