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2023 Sonuna Kadar Yapılacak Toplam Deniz Sondajı Sayısı 26\'ya Çıkarılacak

TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ\'NİN İLK KALKINMA PLANI OLAN VE 2019-2023 DÖNEMİNİ KAPSAYAN ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI ÇERÇEVESİNDE, 2023 SONUNA KADAR YAPILACAK TOPLAM DENİZ SONDAJI SAYISI 26\'YA ÇIKARILACAK

2023 Sonuna Kadar Yapılacak Toplam Deniz Sondajı Sayısı 26\'ya Çıkarılacak

TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ\'NİN İLK KALKINMA PLANI OLAN VE 2019-2023 DÖNEMİNİ KAPSAYAN ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI ÇERÇEVESİNDE, 2023 SONUNA KADAR YAPILACAK TOPLAM DENİZ SONDAJI SAYISI 26\'YA ÇIKARILACAK

09 Temmuz 2019 Salı 10:29
2023 Sonuna Kadar Yapılacak Toplam Deniz Sondajı Sayısı 26\'ya Çıkarılacak

TÜRKİYE’DE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ'NİN İLK KALKINMA PLANI OLAN VE 2019-2023 DÖNEMİNİ KAPSAYAN ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI ÇERÇEVESİNDE, 2023 SONUNA KADAR YAPILACAK TOPLAM DENİZ SONDAJI SAYISI 26'YA ÇIKARILACAK

Ankara, 9 Temmuz 19 : Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı çerçevesinde, 2023 sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısının 26'ya çıkarılması hedefleniyor.

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AA muhabirinin On Birinci Kalkınma Planı'ndan derlediği bilgilere göre, madencilik sektöründe ham madde arz güvenliğinin sağlanması ve madenlerin yurt içinde islenerek katma değerinin artırılması yoluyla ülke ekonomisine katkısının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) deniz ruhsat sahaları dahil olmak üzere, denizlerde petrol ve doğal gaz sismik arama ve sondaj çalışmaları yoğunlaştırılacak, 2023 sonuna kadar yapılacak toplam deniz sondajı sayısı 26'ya çıkarılacak.

(AA/ÖZ/ÖK)

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