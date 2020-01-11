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2019'da 1,46 milyon araç üretildi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılına ait toplam üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

2019'da 1,46 milyon araç üretildi

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılına ait toplam üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

11 Ocak 2020 Cumartesi 12:42
2019'da 1,46 milyon araç üretildi

Türkiye'de 2019'da, bir önceki yıla göre toplam otomotiv üretimi yüzde 6 azalışla 1 milyon 461 bin adet olarak gerçekleşirken, otomobil üretimi yüzde 4'lük düşüşle 983 bin adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılına ait toplam üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, 2019 yılında toplam üretim, 2018’e göre yüzde 6 azalarak 1 milyon 461 bin 244 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 4 gerileyerek  982 bin 642 adet oldu.

Türkiye otomotiv pazarı 2019 yılını, bir önceki seneye göre yüzde 23 daralarak 491 bin 909 adet seviyesinde kapatırken, otomobil pazarı yüzde 20 kayıpla 387 bin 256 adet ile yılı tamamladı. Baz etkisi dikkate alındığında toplam otomotiv pazarı 2017 yılına göre yüzde 50 daraldı.

- Ticari araç grubu üretimi yüzde 9 azaldı

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Ticari araç grubu üretiminde de 2019 yılında yüzde 9 azalma yaşandı. Bu dönemde hafif ticari araç üretimi yüzde 8 daralırken, ağır ticari araç üretiminde de yüzde 18’lik azalma yaşandı.

Ticari araç pazarı ise 2018 ile karşılaştırıldığında yüzde 33 küçüldü. Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı yüzde 32, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 38 oranında daralmayla yılı tamamladı.

Baz etkisi dikkate alındığında hafif ticari araç pazarı 2017 yılına göre yüzde 61, ağır ticari araç pazarı 2015 yılına göre yüzde 75 daralmış oldu. Traktör grubunda üretim 2019 yılında yüzde 40 düşüş gösterirken, pazar 2018 yılına göre yüzde 49, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 66 geriledi.

- İhracatta avro bazında artış yaşandı

OSD verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı 2019 yılında, bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 5 azalarak, 1 milyon 252 bin 586 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 düşerek 828 bin 744 adet oldu.

Bu dönemde ihracat dolar bazında yüzde 3 azalırken, avro bazında yüzde 2 arttı. Buna göre toplam otomotiv ihracatı 31,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise 11,9 milyar dolar ile 2019 yılını kapattı.

Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1  artarak, 10,6 milyar avro seviyesinde gerçekleşti. 

 

Son Güncelleme: 11.01.2020 15:49
Anahtar Kelimeler:
2019 Araç üretimi
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