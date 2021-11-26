2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 1'i Terör Arananlar Listesi'nde Gri Kategori'de olmak üzere 2 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarının 2015'te terör örgütüne katıldıkları, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 180'e yükseldiği vurgulandı.