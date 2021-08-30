banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Büyük Orta Doğu Projesi’nin perde arkası
Büyük Orta Doğu Projesi’nin perde...
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı
Başbakan bir şekilde elini masaya vurmalı!
Başbakan bir şekilde elini masaya...
108'i yerel 140 pozitif vaka
108'i yerel 140 pozitif vaka
banner376

2 muhtar fuhuş baskınında yakalandı! 'Biz ikamet kontrolü yapmaya geldik'

Kütahya'da masaj salonuna yapılan fuhuş baskınında yakalanan 2 muhtar 'Biz buraya ikamet kontrolü yapmaya geldik' dedi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi 15:14
2 muhtar fuhuş baskınında yakalandı! 'Biz ikamet kontrolü yapmaya geldik'

Polis ekiplerinin fuhuş yapılan bir masaj salonuna gerçekleştirdiği baskın sonucunda yakalanan muhtarlar, "Biz buraya ikamet kontrolü yapmaya geldik" diye savundu.

 Kütahya'da polis ekiplerinin fuhuş yapılan bir masaj salonuna gerçekleştirdiği baskın sonucunda yakalanan şahıslardan 2'si muhtar çıktı. Muhtarlar, kendilerini "Biz buraya ikamet kontrolü yapmaya geldik" diye savundu.

banner341
Sabah'tan İhsan Tunçoğlu’nun haberine göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesinde masaj salonu adı altında para karşılığı fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda para karşılığı fuhuş yapıldığı tespit edilirken burada müşteri olarak bulunan 2 kişinin de muhtar olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünün ardından gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Baskın esnasında yakalanan ve isimleri açıklanmayan 2 muhtarın "Biz buraya ikamet kontrolü yapmak amacıyla gelmiştik. Kötü bir amacımız yok" şeklinde konuştukları belirtildi.

banner360
Son Güncelleme: 30.08.2021 15:18
Anahtar Kelimeler:
2 Muhtar Fuhuş Baskınında Yakalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye koronavirüs salgınında kırmızı alarm vermeye başladı
Türkiye koronavirüs salgınında kırmızı alarm vermeye başladı
Türk Milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: 30 Ağustos
Türk Milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası: 30 Ağustos
Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı
Erdoğan’dan 30 Ağustos mesajı
TC Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Yunanistan sınırında
TC Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Yunanistan sınırında
60 Caretta Caretta yavrusunun ölü bulunduğu otelle ilgili soruşturma başlatıldı
60 Caretta Caretta yavrusunun ölü bulunduğu otelle ilgili soruşturma başlatıldı
ÖSYM'den önemli duyuru!
ÖSYM'den önemli duyuru!
Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
Antalya'ya gelen turist sayısı 5 milyonu aştı
İzmir'de kaza: 4 ölü, 2 yaralı
İzmir'de kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Türkiye’de 6 Eylül’de yüz yüze eğitimle başlıyor
Türkiye’de 6 Eylül’de yüz yüze eğitimle başlıyor
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düştü
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi düştü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim