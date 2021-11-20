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195 düzensiz göçmenin yakalandığı balıkçı teknesi çalıntı çıktı

Tekirdağ açıklarında yakalanan 195 düzensiz göçmenin içinde bulunduğu teknenin İstanbul'dan çalındığı ortaya çıktı.

20 Kasım 2021 Cumartesi 10:31
195 düzensiz göçmenin yakalandığı balıkçı teknesi çalıntı çıktı

Dün, Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri balıkçı teknesini durdurdu.

Yapılan kontrolde Yunanistan'a gitmeye çalışan farklı uyruklardan 195 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler tekneyle birlikte Şarköy Limanı'na getirildi.

Aç ve susuz olduklarını söyleyen göçmenlerin yiyecek ve su ihtiyaçları karşılandı.

Limandaki işlemlerin ardından göçmenler, geceyi geçirmeleri için Şarköy'deki öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

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Tekne kullanmayı öğretip kaçtılar

Düzensiz göçmenlerin içinde yakalandığı "Kibar Kaptan" adlı teknenin İstanbul'dan çalındığı ortaya çıktı.

İnsan kaçakçılarının, göçmenlerden birine tekneyi kullanmayı öğretip, izleyecekleri rotayı da verdikten sonra kaçtıkları tespit edildi.

İfade veren göçmenler, önce Yunanistan'a, ardından da İtalya'ya gitmek istediklerini belirterek insan kaçakçılarına kişi başına 6 bin dolar ödediklerini söyledi.

Güvenlik güçleri, tekneyi çalan ve düzensiz göçmenleri Yunanistan'a göndermeye çalışan insan kaçakçılarını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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