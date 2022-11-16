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15 Yaşındaki sevgilisi için, kocasını terk etti!

6 aylık bebeğimi gece yarısı ölüme bıraktı, 15 yaşındaki sevgilisine kaçtı!' Kahramanmaraş'ta yaşayan Gülizar, dört çocuğunu arkasında bırakarak Şanlıurfa'daki sevgilisi 15 yaşındaki Şahin'in yanına gitti. Gülizar Akbulut'un eşi Hasan, canlı yayında sinir krizi geçirdi. Esra Erol'un programında yaşananlar izleyenleri şok etti. Baba Hasan, 'Bir anne 6 aylık bebeğini nasıl ölüme bırakıp sevgilisine gider?' diyerek isyan etti.

16 Kasım 2022 Çarşamba 16:31
15 Yaşındaki sevgilisi için, kocasını terk etti!

Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Akbulut, 23 yaşındaki karısının 4 çocuğunu geride bırakıp Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki çocuğa kaçtığını söyleyerek, dinleyenlerin ağızlarını açık bıraktı. Karısının bulunması için Esra Erol'dan yardım isteyen adam, karısıyla telefonda konuştu. ''Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım'' diyen Gülizar, ''Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum'' dedi.

''15 YAŞINDAKİ ŞAHİN EVDEKİ KOCAMDAN İYİ''
Dinledikleri karşısında şoke olan Esra Erol, ''Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri'' dedi. Gülizar ise, ''Evdeki kocamdan iyi kendisi. Kendisiyle internetten, TikTok'tan tanıştık'' diyerek kocasına adeta sinir krizi geçirtti.

''ÇOCUKLARI DÖVÜP GİTMİŞ! KAN İÇİNDELERDİ''
Gülüzar'dan 5, 4, 2 yaş ve 5 aylık çocuğu olan Hasan Akbulut, ''Çocukları ölüme terk ettin gittin. Çocukların ağzı burnu kandı. Gece döverek yatırmışsın çocukları. 4 çocuk sabaha kadar ağlamış. Gece çocukları bırakıp gitmiş'' diyerek tepki gösterdi.

ÇOCUKLAR EVDE TEK BAŞINAYMIŞ
Çocukların en büyüğü 5 yaşında olduğu belirtilirken, çocukların o gece evde tek başlarına oldukları ortaya çıktı. Gelen tepkiler karşısında sessizliğe bürünen, kocası hastanedeyken Şahin ile tanışan Gülizar, daha sonra ''Söylenenler yalan. Eve geri dönmeyeceğim. Eşimden şiddet görüyorum'' ifaderini kullandı.

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