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1 yıllık yağış 1 günde yağınca felaket oldu!

Batı Karadeniz'de şiddetli yağışlar Bartın, Sinop ve Kastamonu'da sel ve heyelanlara neden oldu. .Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor

12 Ağustos 2021 Perşembe 08:50
1 yıllık yağış 1 günde yağınca felaket oldu!

Sel felaketinin yaşandığı Bartın, Sinop ve Kastamonu'da afetzedelerin tahliye çalışmaları gece boyunca sürdü. TC İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Bartın’da 318, Kastamonu’da 210, Sinop’ta ise 106 kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor - 1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel felaketinin meydana geldiği Bartın'ın Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesi'nde 300 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini, Abidinpaşa ilçesinde ise 15 kişinin tedbir amaçlı KYK yurduna yerleştirildiğini bildirdi.

Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor - 2

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Karabük - Bartın yolu Bahçecik mevkisinde yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçük nedeniyle yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisi sürüyor.

Bartın genelinde 31 köye elektrik verilemezken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonunun yanı sıra, yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla ekip, ekipman ve araç takviyesi yapıldı.

Selin vurduğu kentlerde tahliye çalışmaları sürüyor - 4

Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesi'nde 300 kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, Abidinpaşa ilçesinde de 15 kişi, tedbir amaçlı KYK yurduna yerleştirildi.

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KASTAMONU

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden de 25 vatandaş Mencitli köyüne tahliye edildi. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesine afetzedelerin tahliyesine devam ediliyor.

Kastamonu Azdavay kara yolu ulaşıma kapandı, il genelinde 168 köye elektrik verilemiyor.

SİNOP

Ayancık ilçesindeki toplam 76 afetzede 2 helikopter ile tahliye edildi. 2 Sahil Güvenlik ve 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları sürüyor.

Sinop Türkeli Ayancık yolu ulaşıma açılırken, Ayancık ilçesinde 100'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı.

BAKAN YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA

TC İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, gece itibarıyla Bartın’da 318, Kastamonu’da 210, Sinop’ta ise 106 olmak üzere toplam 634 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sel
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