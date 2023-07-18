Türkiye Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu 3'üncü sınıf öğrencileri, eğitimlerini icra ettikleri iki gemiyle Gazimağusa’yı ziyaret ediyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından verilen bilgiye göre, öğrenciler, TCG Bayraktar (L-402) ve TCG Cezayirli Gazi Hasan Paşa (A-579) gemileri ile icra ettikleri Açık Deniz Eğitimleri kapsamında 20 Temmuz’a kadar Gazimağusa Limanı’nda olacak.

İki gemi, bu sabah 07.30’dan itibaren Gazimağusa halkını, Gazimağusa Limanı önlerinde denizcilere özgü çımariva selamı ile selamladı.