Türkiye, İsveç ve NATO arasında mutabakata varıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Litvanya’nın başkenti Vilnus’ta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Stoltenberg, taraflar arasında mutabakata varıldığını açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in üyelik sürecinin onaylanması için kararı Meclis'e götüreceğini açıklandı.

İsveç'in ise Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.

Görüşmede, İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceği de vurgulandı.

Müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımlarında engellerin kaldırılmasına yönelik çalışma konusunda da mutabık kalındı.

Türkiye ile İsveç arasında ikili güvenlik mekanizması kurulacağını da belirten Stoltenberg, NATO tarihinde ilk kez Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanacağını açıkladı.

- Erdoğan yarın Biden ile görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve kapsamında ABD Başkanı Biden ile yarın saat 18.00'de görüşecek.

Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le de görüşmesi bekleniyor.