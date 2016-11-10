“GÜNEY KIBRIS’IN KAZANÇLARI”

: Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı ve dün yayımlana Türkiye İlerleme Raporu, Rum basınında da geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Başlıkların Dondurulması 28’lerin Masasında-Komisyon’un Pusulasıyla Türkiye Müzakereleri Havada” başlıklı haberinde, Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn tarafından sunulan AB Komisyonu’nun Türkiye İlerleme Raporu pusulasıyla, Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinin dondurulması ihtimalinin, 28’lerin masasına gelebileceğini ileri sürdü.

Gazete, Avrupa Komisyonu’nun “temel özgürlüklerin ve aday ülkede hukuk devletinin bozulmasını” koyu renklerle tasvir ettiğini belirtti.

AB üyesi ülkelerin, gelecek hafta Pazartesi günü yapılacak olan AB Dışişleri Konseyi toplantısında, ilerleme raporuna yönelik ilk görüş alış verişinde bulunacağını belirten gazete toplantıda karar alınmasının beklenmediğini de yazdı.

Gazete Hahn’ın raporu sunarken yapmış olduğu açıklamalara da geniş bir şekilde yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, Türkiye ile ilgili Avrupa raporunun sonuç bildirgesinde, üç kazanç elde ettiğini yazdı.

Brüksel’in 23 ve 24’üncü müzakere başlıklarının açılması şeklindeki önerisinin ilk kez çıkarıldığını yazan gazete AB Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın “iki başlığın açılmasını “mihenk taşı” olarak addederek Komisyon’un bugüne kadar dile getirdiği görüş için emin olmadığını” söylediğini belirtti.

Gazete haberinde, Kıbrıs sorununda arzu edilen ilerlemenin ve Türkiye’nin çözüme yönelik katkısının ilk kez ilişkilendirildiği, ayrıca raporda Ankara’nın bu konudaki taahhüdü ve bağlılığın da hayati önemini koruduğuna dikkat çekildiğini yazdı.

Güney Kıbrıs için üçüncü kazancın ise Kıbrıs sorununun en kısa zamanda çözümlenmesi şeklindeki ifadenin çıkarılması olduğunu belirtti.

HAHN

Habere göre Rum Haber Ajansı tarafından Kıbrıs sorununu yorumlaması istenen Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn müdahil ülkelerin çözüm çabalarının destekçisi olduğunu belirtirken bu desteğin sürdürülmesi temennisinde bulundu.

DİĞER BAŞLIKLAR

Avrupa Komisyonu’nun Türkiye İlerleme Raporuna ilişkin diğer gazete başlıkları ise şöyle:

Alithia: “Türkiye’nin Üyelik Sürecine İlişkin Komisyon’un Şamar Raporu-Yeni Başlıkları Açılması Amaçsızca”

Haravgi: “Komisyon: Türkiye İçin Dondurulmuş Başlıkları Açılması Söz Konusu Değil”

Politis: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sözcüsü ve Dışişleri Bakanı Aracılığıyla Türkiye, Başlıkların Dondurulması Uyarılarına Aşağılayıcı Yanıt”

Simerini: “AB: Çözümün Kolaylaştırılması İçin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Tanıyın ve Kabul Edin”