Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirleriyle ilgili 309 bin kolluk personeline görev verdiklerini söyledi.

Yerlikaya, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yerlikaya, Suriye'de insanlık dramı yaşandığını belirterek, Türkiye'nin bu konuda doğru noktada durduğunu söyledi.

Bu süreçte Suriyelilere geçici koruma statüsü verildiğini anımsatan Yerlikaya, "Bizde 4 milyon 156 bin 925 yasal kalış hakkı olan yabancı var. Bunun 2 milyon 905 bin 349'u Suriyeli, 1 milyon 56 bin 582'si ikamet izinli, 194 bin 994'ü uluslararası koruma hakkına sahip olanlar." dedi.

Yerlikaya, Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından ülkesine dönenlere ilişkin, "21 günde 35 bin 114 kişi, yani 6 bin 97 aile vatanlarına döndüler. 338 günün ortalaması 362'ydi. Şimdi 1700'e yaklaştık." bilgisini verdi.

Yerlikaya, 2017'den bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısının da 775 bin 114 olduğunu söyledi.

Dönüşlerin yoğunlukla Halep'e olduğunu dile getiren Yerlikaya, Türkiye'den en fazla Suriyelinin İstanbul'dan gittiğini, bunu sırasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Mersin ve Adana'nın izlediğini ifade etti.

Yerlikaya, "Yeni Suriye yönetimiyle bir polis teşkilatı kurulması için destek anlaşması söz konusu olabilir mi?" şeklindeki soru üzerine şöyle dedi:

"Suriye'nin bütününe hakim olan bir geçici hükümet kurulma yolunda. Dışişleri Bakanı belli oldu. Diğer bakanlarının da ismini duyuyoruz ama daha deklare edilmedi. Bunlar deklare edildikten sonra bütün bakanlıklar olarak biz, yardımcı olacağız. Ben İçişleri Bakanı olarak, muhatabımıza asayişle, trafikle ilgili, kırsalda veya şehirde bizden ne istiyorsa biz hazırız. Şu anda bizim Polis Akademimiz, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizde toplam 20 ülkeden 428 öğrenci eğitim görüyor. Dolayısıyla burada da eğitim veririz, orada da hepsine hazırız."

- Düzensiz göçle mücadele

Düzensiz göçle mücadeleye değinen Yerlikaya, "Biz, düzensiz göçle mücadele ederken, insani ve vicdani olacağız, medeniyet değerlerimizden taviz vermeyeceğiz. Yine taviz vermediğimiz nokta, ulusal ve uluslararası hukuktan da şaşmayacağız. Asla ama asla kamu düzeni ve güvenliğimizden de taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, göreve geldiği günden bu yana 7 bin 626 göçmen kaçakçısı organizatörünün tutuklandığını, göçmen kaçakçılarının kullandığı 8 bin 431 araca da el konulduğunu bildirdi.

Türkiye'nin göçe rota olmaktan çıktığını vurgulayan Yerlikaya, "Biz göçmen, yabancı düşmanı değiliz. Ülkemize girişi, kalışı, çalışması ve çıkışı yasal olan yabancı baş göz üstüne ama eğer göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin teşvikiyle, reklamıyla benim ülkem niye göçe hedef veya benim ülkemden gelip de niye başka bir ülkeye çıkış rotası olsun? Bunu azimle, kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

- Terörle mücadele

Terörle mücadeleye ilişkin de bilgi veren Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın, terörden arındırılmış bir yüzyıl olma mücadelesi şeklinde geçeceğini ifade etti.

Terörle mücadelede tarihi günlerden geçtiklerini söyleyen Yerlikaya, "İçte bitme noktasına geldi. 8 Aralık'tan sonra Suriye'nin birliği, beraberliği, bütünlüğü ve terörle yaşamamayla ilgili kamuoyuna düşen ifadeler gerçekten yüreğimize su serpiyor. Güzel günler bizi bekliyor, ben ona inanıyorum. Biz içeride 4 Haziran 2023'ten bugüne 1425 teröristi kırsalda etkisiz hale getirdik. 95 ölü, 1100 sağ, yaralı, 230 teslim. Şehirde de durmuyoruz, 15 bin 310 PKK/KCK'lıya tutuklama, 2 bin 961 adli kontrol kararı." diye konuştu.

Terörle mücadelede SİHA'larla kırsalda üstünlük sağlandığına işaret eden Yerlikaya, 87 bin 813 saat SİHA'larla uçuş yapıldığını bildirdi.

Terör örgütüne katılma sayısının tüm zamanların en düşük seviyesine indiğini dile getiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yani 10'lu, 20'li, 30'lu rakamlara kadar düştü. Artık Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bir tane kapalı yaylamız uzun zamandan beri yok. Yollarımızın hepsi açık. Oradaki sosyoekonomik kalkınmanın, güçlenmenin, huzurun ne noktaya geldiğini hep beraber görüyoruz. Vatandaşlarımız terör istemiyor, huzur istiyor. Türk, Kürt kardeşçe yaşamak istiyor. Bunun sağlanması ve korunması noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak elimizden geleni büyük bir aşkla, şevkle yapıyoruz.

FETÖ ile ilgili 2 bin 259 tutuklama, DEAŞ'la ilgili 1279 tutuklama, DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütleriyle ilgili 221 tutuklamayı ifade etmem lazım bu kabine döneminde. 162'si bombalı eylem olmak üzere 214 terör eylemi engellendi. 87 sözde üst düzey terörist de etkisiz hale getirildi. Bu noktada kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz."