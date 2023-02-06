Türkiye için maddi manevi ne gerekiyorsa yapmaya hazırız, yapacağız
Başbakan Ünal Üstel, BRT‘ye yaptığı açıklamada Türkiye’de meydana gelen depremin ardından üzüntüsünü dile getirdi. Üstel, hem Türkiye’ye hem de depremin hissedildiği KKTC halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
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