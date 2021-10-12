Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Önce önemli bir detayla başlayalım;
Sevgili Ali Kişmir’in Türkiye’ye giriş yasağı olduğunu bu nedenle polis gözetimine tabi tutulduğunu öğrenince Pazar sabahı aradık kendisini…
İstanbul Havaalanında THY ofisinde uçak saatini bekliyordu!
Ama aynen şunu şöyledi;
Burada şahsıma karşı kötü bir muamele yapılmıyor…
Sevindirici bir gelişmeydi bu!
Ancak dün sabah gazete manşetlerini görünce doğrusu çok şaşırdık ve aynı anda üzüldük…
Ali Kişmir kardeşimiz bu kez ‘terörist muamelesi gördüm’ diyordu!
Hoş kaçmadı böyle bir açıklama…
Bizim burada en büyük hassasiyetimiz bırakın siyasileri bir yana iki ülke halkının arasının açılacak olmasıdır!
Anadolu’nun çeşitli coğrafyalarından buraya gelerek ada ile bütünleşen bir halk ile Anadolu halkının karşı karşıya getirilmesi kabul edilemez, zaten Kıbrıs Türkünün de hayrına değildir…
Bu arada terörden çok çekmiş, binlerce insanını kaybetmiş Türkiye’nin Kıbrıslı bir Türk’e terörist muamelesi yapmasına da inanmayız zira öyle bir durum varsa ortada terörist muamelesi yapılmaz aksine gereği yerine getirilir!
Bu söylemleri Sevgili Ali’nin gençlik heyecanına veriyoruz…
Biraz da siyasi nedenler tabi ki!
…
Bu gelişmeler üzerine dünkü mesajlarımızda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na da bir gönderme yaparak detaylı bir açıklama yapılmasını istemiştik…
Sağ olsun Tahsin bey bize cevap niteliğinde gönderdiği mesajında yasaklılar konusunda ellerinde bir liste bulunmadığını belirtti…
Ama ülkelerin bazı kişileri istenmeyen şahıs olarak ilan etmesinin de normal olduğunu ifade etti!
Buna da katılırız ancak, bu konudaki gerekçeler tam olarak bilinmediği için de fazla yorum yapmak doğru olmaz…
Ama şu soruyu sorma hakkımız doğar;
Eğer Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehdit edenler varsa onlar niye ülkeye sokulmayıp geri gönderiliyor da orada konu yargıya havale edilmiyor…
Bizim mantığımız diyor ki;
Eğer senin ülkende güvenliğini tehdit eden unsurlar varsa ve bunlar senin elindeyse yargılarsın, mahkemeler suçlu görürse de tutuklarsın…
Onun içindir, KKTC kimliği taşıyan bazı kişilere son birkaç aydır Türkiye’yi giriş yasağı uygulaması getirmek insan hakları sorunu haline gelir ve bu da dünyaya kötü örnek teşkil eder!
…
Dışişleri Bakanınım Tahsin Ertuğruloğlu koyu bir Fener taraftarıdır…
Hatta kongre üyesi bile olduğu için gider oyunu kullanır yönetimleri belirler!
Türkiye’nin bir takımını tutan hiç Türkiye düşmanı olabilir mi?
Tabi ki hayır!
Ama Ali Kişmir de yine koyu Bir GS taraftarıdır…
Uçak fobisi olduğu halde gider maçını seyreder gelir!
Böyle birisi niye Türkiye düşmanı olsun ki?
Bu ülkede çok kişi Türkiye üniversitelerinden mezundur…
Hatta orada okul döneminde yaşanan aşklar çoğu kez evliliğe dönüşür ve yeni hayatlar kurulur…
Yine insanımız yaz tatillerinde Türkiye’nin çeşitli turistik bölgelerini tercih eder!
Kültür gezilerine katılır, alışverişlerini orada yaparlar…
İnsanlar Türkiye düşmanı olsa tercihleri orası mı olur!
Onun içindir kim olursa olsun Türkiye düşmanlığı ya da vatan hainliği suçlamaları haddinden fazla ağırdır…
Türkiye’ye karşı düşman olanlar ya da hainlik yapanlara cezası neyse verilsin de!
Bu ithamlar yapılırken de bir değil çok kez düşünülsün…
Kıbrıs Türkü ile Anadolu halkının yıllara dayanan dostluğu ve birlikteliği kimse tarafından göz ardı edilmesin lütfen!
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MESAJ KUTUSU
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