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Türkiye doktor da gönderecek mi?

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

09 Ekim 2020, 02:56

Potansiyelimiz varken beceremedik!

Siyaset yapmayı bırakıp da halkın sağlığını düşünerek, bir hastane yapmayı beceremedik!

Karantinaya harcanan paralarla yapılabilecek bir hastanenin üzerine soğuk suyumuzu da içtik!

Türkiye kayıtsız kalmadı.

Hastanesizlik krizimizi, hastane hediye ederek atlatmamızı sağladı!

Hemen her gün, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesi içerisine yapılmakta olan Acil Durum Hastanesi’nin önünden geçiyorum.

İnşaat hızlı ilerliyor, hatta bitmek üzere.

Geçtiğimiz gün de 5 adet ambulans, MR cihazı ve bazı tıbbi cihaz ve ekipmanlar Türkiye’den ülkemize geldi. Gelmeye de devam edecek.

Hastanenin ne zaman açılacağı netleşmedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce sembolik bir açılma yapılabilir.

İdeali, açılışı seçimden sonraya bırakmak.

Bakarsınız açılışa Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da geliverir.

Zira, bu proje, ülkemizin birinci önceliği olan sağlık konusunda, Türkiye’nin ‘’acil hibe ettiği’’ bir proje.

Önemi ve önceliği ile, Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Maraş açılımı, su hattının tamiri gibi konuları bile geride bırakıyor üstelik.

Ancak, hastane açmak, lüks bina yapıp içine son teknoloji cihazları koymakla ve sonra da karşısına geçip kurdele kesmekle olamıyor.

İçine personel de bulmak gerekiyor!

Peki, Acil Durum Hastanesi’nde hangi sağlık personelinin çalışacağı belirlendi mi?

Hayır.

Kimler seslerini çıkarmalı bu konuda?

Başta Sağlık Bakanlığı.

Sesi çıktı mı?

Hayır!

Sonra kimde sıra?

Tıp-İş’te!

Sesi çıkıyor mu?

Hayır!

Pusuya yattı bekliyor!

Eş zamanlı kimde sıra?

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde.

Sesi çıktı mı hiç?

Hayır!

O da pusuda!

Peki ya Serbest Çalışan Hekimler Birliği?

Başkan Dr. Remzi Gardiyanoğlu teklifini açıkça yaptı.

Serbest çalışan hekimler elini taşın altına koymaya hazır olduğunu, Acil Durum Hastanesi’nde görev almaya hazır olduklarını her yerde bağırıyor!

Acil Durum Hastanesi’nin inşasının sonuna doğru hızla yaklaşılırken, başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarının nasıl organize edileceği konusunda asıl aktörlerin ağzını bıçak açmıyor!

Acaba bir bildikleri mi var?

Yeni bir kriz için fırsat mı kolluyorlar?

Yoksa, Türkiye’den gönderilecek doktorları mı bekliyorlar?

Kim bilir? Olur mu olur…

İletişim: 0542-8529899

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