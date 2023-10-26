“Allegra Ensemble Topluluğu" yarın konser verecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde yarın Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından "Allegra Ensemble Topluluğu" Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde, konser verecek.

Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde, seçkin ve kapsamlı etkinliklerle kutlanan Cumhuriyet'in 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek konser Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi, Lefkoşa Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ile iş birliğinde sahnelenecek.

“Neşeli Topluluk” anlamına gelen “Allegra Ensemble”, 2005 yılından bu yana türkü, tango, klasik caz parçalarının yanı sıra birçok farklı müzik türünden seçtikleri zengin bir repertuvar ile sanatseverlere sunuyor.

Keman, Viyola, Viyolonsel, Flüt, Perküsyon ve Piyano ile profesyonel ve akademik bir kadroyla konserlerini veren grup; dünya müzikleri, müzikaller, fadolar, klasik caz parçaları, tangolar ve halk müziği gibi birçok farklı türe ait müzik örneklerini, klasik batı müziği enstrümanları ile gerçekleştirmesiyle biliniyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tertiplenen etkinliklere Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın da katılımı ve ziyareti esnasında bazı resmi temaslarda bulunması planlanıyor.