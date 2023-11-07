Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu'nda da coşkuyla kutlandı.

Okulda şiir, gösteri ve etkinliklerle gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Güney Londra'dan birçok Türk vatandaşı da katıldı.