KKTC CSO'dan Atatürk'ü Anma Dinletisi KKTC CSO'dan Atatürk'ü Anma Dinletisi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü Londra Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu'nda da coşkuyla kutlandı. 

Okulda  şiir, gösteri ve etkinliklerle gerçekleşen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Güney Londra'dan birçok Türk vatandaşı da katıldı. 