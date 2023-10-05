Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, Ankara’da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla TC Dışişleri Bakanlığında dünkü görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamalar, bugünkü bazı Rum gazetelerinde de geniş şekilde yer buldu .

Fileleftheros gazetesi “Orta Doğulu Bir Paylaşım İstiyor… Kıbrıs Cumhuriyeti-Sahte Devlet Anlaşması Konusunda Ankara’dan Bomba Öneri” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” enerji kaynaklarına ilişkin öneri olarak masaya Lübnan-İsrail anlaşması prototipini koyduğunu yazdı.

Türkiye’nin esasında, tanınmış "Kıbrıs Cumhuriyeti" ile tanınmayan KKTC arasında bir anlaşma olmasını istediğini ileri süren gazete, Ankara’nın bölgedeki politikasını ve özellikle de KKTC’nin tanınmasını ileriye götürerek, Kıbrıs sorunundaki çıkmazdan faydalanmak istediğini öne sürdü.

İç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Hakan Fidan’ın masaya “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini baypas etmek istediği bir öneri koyduğunu” yazan gazete, Fidan’ın Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yatakları için İsrail ile Lübnan arasındakine benzer bir anlaşma önerdiğini kaydetti.

Fidan’ın önerisinin esasında "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin" egemenlik haklarının, KKTC'nin "var olmayan haklarıyla" eşitlenmesini amaçladığı iddiasında bulunan gazete, İsrail ile Lübnan’ın durumunda ise, bunların iki uluslararası tanınmış devlet olduklarını ve bu iki ülkenin spesifik bir bölgenin egemenlik hakları konusunda anlaşamadıklarına işaret etti.

Gazete, haberinin devamında Fidan’ın basın toplantısında yaptığı açıklamalara geniş bir şekilde yer verdi.

Alithia gazetesi ise “Fidan’dan Kıbrıs Sorununun Çözümü Olmadan Doğal Gazda İşbirliği Önerisi” başlığıyla yer verdiği haberinde, Fidan’ın dün basın toplantısında doğal gaz konusunda söylediklerine yer verdi.

Hakan Fidan’ın önerisini yorumlayan Rum Hükümetinin, konuyla ilgili olarak İsrail-Lübnan anlaşmasını örnek gösterdiğini yazan gazete, deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda İsrail ile Lübnan arasındaki anlaşmanın 2022 yılında imzalandığını ve bunun tarihi bir adım olduğunu, çünkü iki ülkenin diplomatik ilişkilere sahip olmadığını ve uzun zamandır devam eden bir anlaşmazlık içerisinde olduklarını kaydetti.

Habere göre “Omega’ya” açıklamada bulunan “diplomatik kaynaklar” ise Fidan’ın önerisi konusunda çekincelerini ortaya koyarken, aynı kaynaklar, Türkiye’nin "Kıbrıs Cumhuriyeti’yle" doğrudan “Münhasır Ekonomik Bölge” belirlenmesini istemesi durumunda, bunun yalnızca ve sadece uluslararası hukuk ve deniz hukuku temel alınarak, Kıbrıs sorununun çözümünden önce de incelenebileceğini belirttiler.

“Aynı kaynaklara” dayanarak “Türkiye’nin taleplerinden vazgeçmesi gerekeceğini, çünkü Kıbrıs MEB’inin yaklaşık yüzde 60’ına karşı çıktığını, öte yandan sahip olduğunu iddia ettiği hakların yasadışı bir varlık olan sahte devlet tarafından kendisine devredildiği” iddiasında da bulunan gazete, Rum hükümetinin şu ana kadar Türkiye’den MEB belirlenmesine ilişkin herhangi bir resmi öneri almadığını ekledi.

Haber Haravgi gazetesinde ise “Fidan: Enerji Konularında Kıbrıs Sorununun Çözümü Olmadan Çözüm” başlığıyla yer buldu.