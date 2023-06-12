Yaklaşık 5 saat süren KKTC ziyareti sonrası Erdoğan’ı, Ercan Havalimanı'ndan, askeri törenle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar uğurladı.



Uğurlama törenine, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.



Erdoğan, KKTC ziyaretinin ardından Ercan Havalimanı'ndan hareketle Azerbaycan’ı ziyaret edecek.



