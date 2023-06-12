Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak Anıt Özel Defteri’ni imzaladı Erdoğan, Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak Anıt Özel Defteri’ni imzaladı

Yaklaşık 5 saat süren KKTC ziyareti sonrası Erdoğan’ı, Ercan Havalimanı'ndan, askeri törenle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar uğurladı.

Uğurlama törenine, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.

Erdoğan, KKTC ziyaretinin ardından Ercan Havalimanı'ndan hareketle Azerbaycan’ı ziyaret edecek.

 