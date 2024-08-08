"Kahraman Mehmetçiğimiz ve mücahitlerimizin canlarıyla, kanlarıyla savundukları, Kıbrıs Türkü için ebedi vatan olarak inşa edilen ve şanlı bir destanın eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile daima bir ve beraber olarak güçlü yarınlara ilerlemeye devam edeceğiz"

"Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin geleceği için verilen mücadelenin mihenk taşlarından biri olan şanlı Erenköy Direnişi'nin 60. yılı kutlu olsun"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kahraman Mehmetçiğimiz ve mücahitlerimizin canlarıyla, kanlarıyla savundukları, Kıbrıs Türkü için ebedi vatan olarak inşa edilen ve şanlı bir destanın eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile daima bir ve beraber olarak güçlü yarınlara ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Erenköy Direnişi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin geleceği için verilen mücadelenin mihenk taşlarından biri olan şanlı Erenköy Direnişi'nin 60. yılı kutlu olsun. Kahraman Mehmetçiğimiz ve mücahitlerimizin canlarıyla, kanlarıyla savundukları, Kıbrıs Türkü için ebedi vatan olarak inşa edilen ve şanlı bir destanın eseri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile daima bir ve beraber olarak güçlü yarınlara ilerlemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle şanlı Erenköy Direnişi sırasında şehit olan kahraman pilotumuz Yüzbaşı Cengiz Topel ve tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı bir ömür temenni ediyorum."