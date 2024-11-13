Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 41’inci kuruluş yıldönümü törenlerine katılmak üzere yarın Ada’ya geliyor.

15 Kasım Cuma günü törenlere katılacak olan Cevdet Yılmaz’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel başta olmak üzere yetkililerle biraraya gelmesi öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın, yarın ayrıca, yapımı kısa bir süre önce tamamlanan Girne Askeri Hastanesi’nin açılışına da katılması bekleniyor.

Cevdet Yılmaz’ın Cuma günü akşam saatlerinde KKTC’den ayrılması planlanıyor.