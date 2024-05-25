Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün KKTC’yi ziyaret edecek, temas ve incelemlerde bulunacak.

Cevdet Yılmaz’ın ilk durağı Güzelyurt olacak. Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilk olarak Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesisleri bilgilendirme toplantısına katılacak.

Üstel ve Yılmaz, ardından Güzelyurt Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulunacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öğleden sonra da yine Başbakan Üstel ile birlikte Maraş’ta incelemelerde bulunacak ve Gazimağusa MAGEM’de de vatandaşlarla biraraya gelecek.

Cevdet Yılmaz’ın Gazimağusa ziyaretinin ardından akşam saatlerinde adadan ayrılması planlanıyor.