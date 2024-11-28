Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın altını çizmek istiyorum. ABD Başkanı Biden'ın, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişim başlatacaklarını duyurması, çok geç kalmış ama önemli bir adımdır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Türkiye'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, ziyaretin Umman'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret niteliğinde olduğunu söyledi.

Gelecek dönemde Umman'a iade-i ziyarette bulunmayı öngördüğünü belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Umman ile ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Değerli kardeşimle birlikte münasebetlerimizi her alanda çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından sergilediği güçlü dayanışma için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmem lazım. Kıymetli dostumun Yemen ihtilafı başta olmak üzere, bölgemizi ilgilendiren birçok meselede elini taşın altına koymak suretiyle barışın tesisi için sarf ettiği çabalar takdire şayandır. Gerek Türkiye-Umman ilişkilerine, gerek bölgemizin barış ve istikrarına katkılarından ötürü Sultan Heysem bin Tarık'a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nı biraz önce takdim ettim. Şahsımıza tevcih etmiş oldukları El Said Nişanı için de kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rabb'im iki ülke kardeşliğini daim eylesin."

- "İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak arzusundayız"

Görüşmelerinde, çeşitli alanlara yayılan ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini anlatan Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak arzusundayız. Bu amaçla yüksek düzeyli stratejik işbirliği mekanizması dahil istifade edebileceğimiz seçenekleri ele aldık. Dış ilişkiler, ekonomi, sanayi, yatırım, sağlık, kültür, tarım ve hayvancılık gibi başlıklarda işbirliğimizi ilerletmeye yönelik 10 belge imzalandı. Ortak bildiri kabul edildi.

Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Müteahhitlik firmalarımız, Umman'da bugüne kadar 7 milyar dolar değerindeki projeyi başarıyla tamamladı. Aziz kardeşimle, şirketlerimizin Umman 2040 vizyonuna yapabilecekleri katkılara da değindik. Bu vesileyle Umman heyetinin yarın Türk iş dünyasının temsilcileriyle yapacağı toplantıdan somut neticeler alınmasını temenni ediyorum. BOTAŞ ile Umman'lı muhatabı arasındaki anlaşma uyarınca 2025 yılından itibaren Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla enerji alanında işbirliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız."

Erdoğan, görüşmede savunma sanayi alanındaki işbirliğinin de gündeme geldiğini belirterek, Umman'ın Türk ürünlerini tercih etmesinden iftihar ettiklerini söyledi.

- "Umman ile istişare ve işbirliğine önem veriyoruz"

Umman Sultanı Bin Tarık ve heyetiyle bölgedeki gelişmeleri de etraflıca gözden geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ummanlı kardeşlerimizin uluslararası ve bölgesel sorunların diyalog yoluyla aşılmasına yönelik çabalara verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Bu konularda Umman ile istişare ve işbirliğine önem veriyor, benzer görüşleri paylaşıyoruz. Bilhassa İsrail'in Filistin'deki katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam dünyasının daha somut ve kapsamlı işbirliği yapması gerektiğine vurgu yaptık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan'da ateşkesin teminine yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşıladıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ülkemizin, Lübnan'da barışın ve istikrarın sağlanmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Ancak Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın da altını çizmek istiyorum. Amerikan Başkanı Biden'ın, Gazze'de ateşkes için yeni bir girişim başlatacaklarını duyurması, çok geç kalmış ama önemli bir adımdır. Bu çatışmaların en başından bu yana kalıcı ateşkes sağlanması için gerek arabuluculuk olsun, gerek garantörlük olsun, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu defaatle ifade ettik. Bugün de aynı yerdeyiz. Gazze'de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa, elbette yapmaktan çekinmeyiz."