“Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC’nin tanınmasından geçmektedir”

Tatar: “Türkiye ile birlikte Kıbrıs sorununda yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin azim ve karalılığı içindeyiz”

“Mavi Vatan emin ellerlerdir. Kıbrıs Türk halkı her zaman Anavatan Türkiye ile uyum içerisindedir”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anavatan Türkiye’nin KKTC’ye yaptığı desteklerin devam edeceğini söyleyerek, Türkiye’den kabloyla KKTC’ye elektrik sağlanacağını belirtti.

Kıbrıs konusunda egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün olmazsa olmaz olduğuna işaret eden Erdoğan, “Müzakere masasına dönülecekse, bunun yolu KKTC’nin tanınmasından geçmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk ziyaretini KKTC’ye yapmasının anlamının büyük ve önemli olduğunu söyleyerek, dünyaya KKTC’ye sahip çıkacağı mesajını verdiğini belirtti.

Kıbrıs’ta çok acılardan geçildiğini hatırlatan Tatar, Erdoğan’ın ziyaretinin araya nifak sokmaya çalışanlar ve KKTC’yi içeriden bölmeye çabasında olanlara yanıt niteliği taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

-Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Anavatan Türkiye’nin KKTC’ye yaptığı desteklerin devam edeceğini söyleyerek, elektrik sorunu ile ilgili Türkiye’den kabloyla KKTC’ye elektrik sağlanacağını kaydetti. Erdoğan, kabloyla elektrik sağlanmasının ardından elektrik kesintilerinin sona ereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinde Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz konularının da görüşüldüğünü dile getiren Erdoğan, Kıbrıs Türkü'nün her zaman yapıcı ve olumlu bir tavır içinde olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Türkü asla azınlık olmamıştır, olmayacaktır” diyen Erdoğan, bu gerçekleri görmezden gelenlere gerçeklerle yüzleşmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kıbrıs konusunda egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün olmazsa olmaz olduğuna işaret eden Erdoğan, “Müzakere masasına dönülecekse bunun yolu KKTC’nin tanınmasından geçmektedir” dedi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, Türk tarafının hakça paylaşım için sunduğu önerilerin hala masada olduğunu belirtti.

Anavatan Türkiye’nin tüm imkan ve kabiliyetiyle KKTC’nin yanında olduğunu söyleyen Erdoğan, Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın süratle adaya geleceğini, özellikle Ercan Havalimanı’nın eksikliklerinin hızla giderilmesi yönünde çalışmalarda bulunacağını belirterek, “İnşallah 20 Temmuz’da buraya inmeyi planlıyorum. 20 Temmuz’da görüşmek üzere” dedi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk ziyaretini KKTC’ye yapmasının anlamının büyük ve önemli olduğunu söyleyerek, dünyaya KKTC’ye sahip çıkacağı mesajını verdiğini belirtti.

Kıbrıs’ta çok acılardan geçildiğini hatırlatan Tatar, Erdoğan’ın ziyaretinin araya nifak sokmaya çalışanlar ve KKTC’yi içeriden bölmeye çabasında olanlara yanıt niteliği taşıdığını kaydetti.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası temeldeki yeni siyaset ve vizyonu tüm dünyaya duyurmaya çalıştıklarını dile getiren Tatar, gelinen noktada anavatan Türkiye’nin desteğiyle bu yeni siyaseti sonuna kadar sürdürmenin azim ve karalılığı içinde olduklarını söyledi.

Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ın gelinen noktada öneminin arttığını dile getiren Tatar, “Mavi Vatan emin ellerlerdir. Kıbrıs Türk halkı her zaman Anavatan Türkiye ile uyum içerisindedir. Aramızdaki kutsal bağlar daha da güçlendi” dedi.