Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

AYM Başkanı Özkaya, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesi yediden yetmişe milletin her ferdinin milli iradeye, demokrasiye, istiklal ve istikbaline kasteden hain darbe teşebbüsüne karşı büyük cesaret ve kahramanlık göstererek demokrasi zaferi kazandığını belirtti.

Özkaya, mesajında şunları kaydetti:

"Türk milletinin özgür ve bağımsız yaşama karakterini ve güçlü iradesini bir kez daha tüm dünyaya gösteren bu zaferin 8. yıl dönümü vesilesiyle tekrar ifade etmeliyiz ki hain darbe girişimine karşı iradesini ilk saatlerden itibaren ortaya koyan Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın verdiği görev çerçevesinde demokratik düzene, temel hak ve özgürlüklere yönelik tüm hukuk dışı müdahalelere karşı durmaya devam etmektedir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere tarih boyunca necip milletimizin istiklali ve istikbali için canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

- "Bu demokrasi zaferi, milletimizin verdiği mücadelenin bir neticesidir"

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini anımsatarak, o gece, aziz milletin, kahraman güvenlik güçlerinin ve şerefli yargı mensuplarının onurlu duruşu ve dünyada eşi benzeri görülmemiş cesareti ile darbe girişiminin püskürtüldüğünü ifade etti.

Milletin, bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini bir kez daha ilan ettiğine dikkati çeken Kerkez, "Ordunun, yargının ve diğer stratejik kurumların içine sızmış FETÖ ihanet çetesi ve destekçilerine karşı elde edilen bu demokrasi zaferi, milletimizin verdiği mücadelenin bir neticesidir. Kıymetli yargı mensuplarımız da büyük bir kahramanlık göstererek ilk andan itibaren darbeci hainlerin karşısında dik durup tüm dünyaya demokrasi ve hukuk dersi vermiştir. Milletin hakkını gasp etmek isteyenlere geçit vermemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yargıtay Başkanı Kerkez, insan haklarına dayanan demokratik hukuk devleti olan Türkiye'de, birlik ve beraberlik ruhunu hiç kaybetmemenin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, ülkenin bağımsızlığı ile milletin birliğini ve beraberliğini hedef alan hain darbe girişimine karşı gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı ömür diledi.

- "Bu asil direniş, demokrasi ve milli iradeye olan bağlılığımızın sembolü"

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ise Türk milletinin, milli iradeye dayalı demokratik düzeni bertaraf ederek cuntaya dayalı antidemokratik bir yönetim kurmak amacıyla darbe teşebbüsünde bulunanlara karşı, şanlı tarihine yakışır şekilde asaletini ve cesaretini gözler önüne serdiğini belirtti.

Devletin içine sinsice sızan ve emperyalist güçlerle işbirliği içerisinde olan hain bir güruhun bu kalkışmasının, destansı bir direniş örneği gösteren vatandaşlar tarafından bertaraf edildiğini vurgulayan Yiğit, şunları kaydetti:

"Çanakkale ruhunun, kuvayımilliye şuurunun Türk milletinin içinde hala diri olduğunun en güzel göstergesi olan bu asil direniş, demokrasi ve milli iradeye olan bağlılığımızın da sembolüdür. Bir daha benzer bir ihanetle karşılaşmamak için her daim toplumsal hafızamızda canlılığını koruması gereken bu önemli günün 8. yıl dönümünde, devletimizin bekasına, milletimizin hürriyetine ve iradesine canı pahasına sahip çıkan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, necip milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutluyorum."

Hakimler ve Savcılar Kurulunun mesajında da "Kahraman milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü vesilesiyle, vatanımızın istiklali ve istikbali için hain darbe girişiminde gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri yer aldı.