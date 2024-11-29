(Kamalı Haber)- Türkeli köyünde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Emek Operasyonu" kapsamında tutuklanan Alekses Taovikinenws, Vikilias Sinkecisk ve Andrejs Taovikinens bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Fezile Kesat mahkemede olguları aktardı.

Polis, 19.11.2024 tarihinde, Türkeli köyünde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen "Emek Operasyonu" kapsamında, Alekses Taovikinens’in(E-kullanımında ve Vikilias Sinkecisk ve Andrejs Taovikinens’in yolcu olarak bulundukları aracın durdurulduğunu, zanlıların kaçmaya çalışırken, makul kuvvet kullanılarak, tutuklandıklarını söyledi. Polis, yapılan aramada aracın arka koltuğunda 5 ayrı vakumlu naylonda 140 gram hintkeneviri, 4 ayrı vakumlu naylonda 240 gram sentetik cannabionid, uyuşturucuları gizlemek için küçük bahçe küreği bulunarak, emare alındığını belirtti. Polis, zanlılardan temin edilen ifadeler ışığında uyuşturucu maddeleri aynı gün GKYR’den aldıklarını, Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde bir şahsın alması için 120 gram bonzaiyi yol kenarında bir ağacın altına gizlediklerini söylediklerini, zanlı Alekses Taovikinens’in gösterimiyle uyuşturucunun bulunup emare alındığını söyledi. Polis, yine Alekses Taovikinens’in 18 Kasım’da güneyden ithal ettikleri 12 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi Lefkoşa Küçük Sanayi bölgesinde bir şahsın alması için toprak alana gömdüklerini söylediğini açıkladı. Polis, 12 gram uyuşturucunun da bulunarak emare alındığını, böylelikle toplam 512 gram uyuşturucu ele geçirilmiş olduğunu açıkladı. Polis memuru, zanlıların 5 Kasım’da Girne’de gerçekleştirilen ve 400 gram kokainin ele geçirildiği Gaymak Operasyonuyla bağlantılarının tespit edildiğini, 400 gramı güneyden ithal edip, tanımadıkları şahısların alması için ağaç altına bıraktıklarını tespit ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 10 gün ek tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlıların eylülden bu yana bir kilo kokain 3 kilo Kenevir ve bir buçuk kilo bonzaiyi ülkeye ithal edip, büyük bir kısmını birçok konuma bıraktıklarını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlıların telefonlarında birçok konum ve uyuşturucu fotoğrafları tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ifadelerinde uyuşturucu işinden kazanç sağladıklarını söylediklerini, neredeyse her gün güneyden kuzeye gidip geldiklerinin belirlendiğini söyleyerek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.