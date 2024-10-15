Girne Amerikan Üniversitesi'nin (GAÜ) davetlisi olarak bugün KKTC’ye gelen oyuncuya, Denktaş'ın Anıt Mezarı'nı ziyaretinde Serdar Denktaş ile Denktaş ailesi fertleri eşlik etti.

GAÜ'nün yarın 40'ıncı kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 2024-2025 akademik yılı açılış törenine katılacak Türkan Şoray'a burada "fahri doktora" unvanı verilecek.

-Açık hava sinemasında film izlenecek

Şoray, KKTC'de bulunduğu süre boyunca çeşitli ziyaretlerde ve etkinliklerde yer alacak. GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı’nın verdiği bilgiye göre Şoray, Girne Belediyesi ve BRTK iş birliğiyle perşembe günü saat 18.30’da Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda, Türk sinemasının kült filmlerinden "Selvi Boylum Al Yazmalım"ın gösterileceği açık hava sineması etkinliğine de konuk olacak.