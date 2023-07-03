Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliğince "Özbekistan’da iş ve yatırım fırsatları" konulu toplantı düzenlendi.



Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) üye Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan ile gözlemci ülkeler Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ticaret ve Sanayi Odaları üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda Özbekistan Gençlik ve Spor Bakanı Atham İkramov, TDT Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ve Türk Yatırım Fonu Başkanı Baghdad Amreyev de hazır bulundu.

TAK