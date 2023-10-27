“Turizm ve kültür alanındaki konular ele alındı”

Antalya Turizm Fuarı için Antalya’da bulunan Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu ile birlikte Antalya Valisi Hulusi Şahin'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyarette, Kuzey Kıbrıs ile Antalya arasındaki turizm ve kültür ilişkilerinin güçlendirilmesi, iki bölge arasındaki işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi ve karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesi konuları ele alındı.

Ziyarette Bakan Ataoğlu, Antalya Valisi Şahin'e KKTC'nin turizm potansiyeli ve hedefleri hakkında kapsamlı bir bilgi sunarken, İki bölge arasındaki turistik bağların daha da güçlendirilmesi, turist akışının artırılması ve karşılıklı olarak turizm sektörünün geliştirilmesi için yapılabilecek işbirliği çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ataoğlu ziyaretinde yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

“İki taraf arasındaki bu tür ziyaretler, turizm, kültür ve diğer alanlarda daha yakın işbirliği imkanlarını keşfetme amacını taşımaktadır. Bu, hem KKTC hem de Antalya için turizm sektörünün büyümesi ve daha geniş ekonomik işbirliği olanaklarının artırılmasına yardımcı olabilir. Yaptığımız görüşmeler sonuncunda aramızdaki bağın her alanda daha da aratacağına inanıyorum.”