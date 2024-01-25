Rum Turizm Müsteşarı Kostas Kumis’in dün Brüksel’de önemli temaslarda bulunduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, Turizm Müsteşarlığı'ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Turizm Müsteşarı Kumis’in, Brüksel’de önemli turizm örgütleriyle bir araya gelerek Güney Kıbrıs’a yönelik uçuş rezervasyonlarının artırılması olasılığını ele aldığını yazdı.

Habere göre Kumis yaptığı açıklamada Brüksel’in, Güney Kıbrıs için her zaman ilgi çekici bir pazar olduğunu ancak bir turizm pazarı olarak hiçbir zaman önemli ölçüde büyümeyi başaramadığını belirtti.

Kumis bu pazarın yükseltilmesi için uygun önkoşulların yerine getirilmekte olduğunu söyledi.

Habere göre Kumis, Brüksel’de Turizm-Kültürel Miras ve Yol Güvenliği Bakanı Valerie De Bue ile görüşerek turizm konularını ele aldı.