KKTC için 2025-2034 yıllarını kapsayacak Turizm Master Planı çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, ülke genelindeki belediyelerde geniş katılımlı kitle toplantıları düzenlendiği belirtildi.

BB Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Master Planı hazırlıkları kapsamında, yerel turizm potansiyelini geliştirmek, sürdürülebilir turizm çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunmak ve plan hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla çeşitli bölgelerde kitle toplantıları düzenlendi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı temsilcileri ile Turizm Master Planı'nı hazırlayan uzmanların katıldığı toplantılarda, bölgelerin doğal, kültürel ve ekonomik zenginliklerini öne çıkaracak alternatif turizm yaklaşımları ve sürdürülebilir gelişim stratejileri değerlendirildi.

Belediyeler, muhtarlar ve ilgili sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleşen bu toplantılarda, yerel görüş ve öneriler doğrultusunda turizm projelerinin kısa, orta ve uzun vadeli planlara entegrasyonu sağlanacaktır.

Toplantılarda bölge halkı, turizm sektörü temsilcileri ve sivil toplum örgütleri de bir araya gelerek görüşlerini dile getiriyor. Katılımcılar, yerel ihtiyaçlar, turizm potansiyeli ve sürdürülebilirlik konularında Bakanlık yetkililerine öneriler sunma fırsatı buluyor.

Alınan geri bildirimlerin büyük önem taşıdığı bu toplantılarda, yeni master planının şekillendirilmesinde temel bir rol oynayaktır. 2025-2034 dönemini kapsayacak olan planın, KKTC turizmini daha sürdürülebilir, rekabetçi ve yenilikçi bir yapıya kavuşturması hedefleniyor.

Halkın, bölgesel farklılıklar ve özgün turizm değerlerine dikkat çektiği toplantılarda, doğa turizmi, kültürel mirasın korunması ve alternatif turizm modellerine dair birçok öneri gündeme geldi. Toplantılardan elde edilen tüm veriler, bilimsel bir değerlendirme sürecinden geçirilerek Turizm Master Planı'nın nihai taslağına entegre edilecek.

Belediyelerin yanısıra Üniversiteler, turizm paydaşları ve ilgili sektör temsilcileri ile de ayrı ayrı toplantılar devam ederken, tüm verilerin bakanlık bünyesinde toplanması sürüyor.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, bu çalışmayla yerel halkın sürece katılımını sağlamayı, karar alma mekanizmalarını daha şeffaf hale getirmeyi ve ülke turizmini gelecek yıllarda daha ileri bir noktaya taşımayı da amaçlıyor. "

Açıklamaya göre, yurttaşlar, “Yerel Halkın Turizme Yönelik Algısı Araştırması” için düzenlenen ankete https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdnHovZc3172L.../viewform linki tıklayarak katılabilecek.

Halkın görüş ve düşüncelerinin yapılacak Turizm Master Planı çalışmaları için önem arz ettiği kaydedildi.