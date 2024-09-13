Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke genelindeki küçük ölçekli otellere yönelik istişare ziyaretleri başlattı. Ataoğlu, ilk olarak Lapta bölgesindeki otelleri ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu, Lapta bölgesindeki bazı küçük ölçekli oteller ile başlattığı ziyaretlerinde, işletme sahipleri ile, Bakanlığın, 2025 yılını kapsayacak olan ve sadece casinosu olmayan küçük ölçekli otelleri kapsayacak destek paketini görüştü ve işletme sahiplerinin paketin içeriği ile ilgili olarak görüşlerini aldı.

Bakanlık Müsteşarı Serhan Aktunç ve Turizm Planlama Dairesi Müdürü Mazlum Kortaş’ın da Ataoğlu’na eşlik ettiği ziyarette, küçük otellere yönelik olarak planlanan destek programı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2025 yılı için planlanan ve küçük ölçekli otelleri kapsayacak destek programının içeriğini ve kapsamını belirlemek amacı ile küçük ölçekli otellerin gereksinimleri, ihtiyaçları ve eksikleri ile ilgili olarak birinci ağızdan bilgi almak amacı ile başlattıkları ziyaretlerin, ülke genelindeki tüm küçük ölçekli otellere yönelik devam edeceğini belirtti.

Ataoğlu, görüşmeler neticesinde toplanan verilerin, Bakanlık bünyesinde değerlendirilerek, iki tarafın da görüşlerinin harmanlandığı bir destek paketi hazırlanacağını kaydetti.

Ataoğlu, destek paketinin amacının; küçük ölçekli otellerin teşvik edilerek, daha çok ülke ekonomisine katma değer sağlayacak, gezen, marketi kullanabilen, kiralık araba servislerinden ve restoranları da kullanabilecek turist çeşitliliğinin arttırılmasına katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Otel işletmecilerinin sorunlarının hemen hemen ortak olduğu yönündeki gözlemlerini aktaran Ataoğlu, pahalılığı tetikleyen en önemli maliyetin elektrik olduğunu kaydetti.

Otel işletmecilerinin, fiyatları tetikleyen ve maliyetleri yükselten en önemli girdi maliyetlerinin elektrik olmasının en genel sorun olduğuna dikkati çeken Ataoğlu, buna ilaveten uçak bileti fiyatlarının da yüksek oluşunun ülke turizmini olumsuz etkilediğini belirtti.

Ataoğlu, istişare ziyaretlerinin devam edeceğini ve elde edilen veriler ışığında Bakanlık ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ile istişare içerisinde bir destek paketi hazırlayacaklarını dile getirdi.